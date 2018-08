Un oraş din Germania a fost evacuat pentru dezamorsarea unei bombe din al Doilea Război Mondial

Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM) s-a intalnit, vineri, cu conducerea Ministerului Transporturilor si a Metrorex, cu care nu s-a inteles insa in privinta revendicarilor, iar sindicalistii anunta ca vor continua luni si marti protestele in fata sediului Guvernului.

Simona Halep şi-a păstrat prima poziţie în topul WTA, chiar dacă în urmă c-o săptămână a pierdut finala la Cincinnati. Luni, 27 august, românca intră în "focuri" la US OPEN. Citește mai departe...

Misha și-a obișnuit deja fanii cu schimbările șocante de look. Artistei îi place să „jongleze" cu imaginea ei și pare că îi stă bine cu orice fel de păr și machiaj. În urmă cu ceva timp, blondina s-a ras în cap și îi stă superb. Mai mult, acum poate să poarte ușor orice perucă își