Un primar din Vrancea a fost retinut dupa ce ar fi instigat o persoana sa incendieze doua ferme

Primarul comunei Urechesti din judetul Vrancea, Nistor Bratosin, a fost retinut miercuri seara pentru 24 de ore, iar vineri va fi dus in instanta cu propunerea de arestare preventiva, el fiind audiat in cursul zilei intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi instigat o persoana sa dea foc unor ferme.

Nistor Bratosin a fost audiat de procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Focsani, in legatura cu doua incendii care au avut loc in urma cu cateva luni, incendii care potrivit anchetatorilor ar fi fost provocate intentionat.

La finalul audierilor, primarul a fost retinut pentru 24 de ore, fiind acuzat de doua infractiuni de instigare la distrugere, in timp ce o alta persoana este cercetata pentru comiterea celor doua infractiuni de distrugere. Prejudiciul cauzat in urma incendierii celor doua imobile este estimat la 115.000 de lei, iar cei doi nu si-ar fi recunoscut faptele, potrivit surselor citate.

Persoana acuzata ca ar fi provocat cele doua incendii, instigata de primar, ar fi arestata intr-un alt dosar legat de mai multe spargeri de locuinte, urmate de furtul mai multor obiecte de valoare: bijuterii, electronice si electrocasnice, dar si sume de bani.

Faptele de care este acuzat primarul Nicolae Bratosin au avut loc la sfarsitul anului 2017 in Urechesti. Atunci, doua ferme au fost mistuite de incendii, iar zeci de animale au murit, la interval de doar doua saptamani. Politistii au mentionat atunci ca focul ar fi fost pus intentionat, iar proprietarii fermelor au spus la cercetari ca ar putea fi vorba despre o razbunare politica.