Un protestatar care a lovit un jandarm a fost arestat

Magistratii Judecatoriei Sectorului 1 au incuviintat cererea procurorilor si au dispus arestarea preventiva a protestatarului retinut joi pentru ultraj si pentru tulburarea ordinii si linistii la mitingul din 10 august.

Decizia poate fi contestata. Magistratii Judecatoriei Sectorului 1 au dispus arestarea preventiva, pentru 30 de zile, a protestatarului retinut in cursul zilei de joi, pentru ca a lovit un jandarm la mitingul din 10 august. Barbatul mai este acuzat de procurori ca a tulburat linistea si ordinea la manifestare. Decizia judecatorilor poate fi contestata.

„Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul T.C.F. pentru savarsirea infractiunilor de ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice. (...) Inculpatul T.C.F., in timp ce se afla in Piata Victoriei din Bucuresti, sector 1, in timpul unui manifestatii publice, alaturi de numeroase alte persoane, a agresat un subofiter de jandarmi aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, aplicandu-i mai multe lovituri cu piciorul", au precizat reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, printr-un comunicat de presa.

Sursa citata a mai precizat ca, prin lovirea jandarmului, protestatarul a tulburat ordinea si linistea publica, creand sentiment de teama celor prezenti la miting. „De asemenea, fata de inculpat s-a dispus luarea masurii retinerii pentru 24 de ore, urmand ca acesta sa fie prezentat, in cursul zilei de astazi (joi,n.r.), judecatorului de drepturi si libertati cu propunerea de luare a masurii arestarii preventive. Mentionam faptul ca in cauza se efectueaza urmarirea penala si fata de alti sase inculpati, trei dintre acestia aflandu-se in arest preventiv, doi in arest la domiciliu si unul sub control judiciar", mai arata sursa citata.

Reprezentantii unitatii de parchet arata ca masurile preventive pot fi dispuse doar in conditiile prevazute de Codul de procedura penala, nu „ca urmare a pozitiilor exprimate in spatiul public cu privire la cauza". In acest context, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, care a criticat saptamana trecuta Parchetul pentru ca nu ancheteaza si agresorii jandarmilor de la mitingul din 10 august, a precizat, miercuri, dupa ce a aflat de retinerea unui alt protestatar, ca isi exprima speranta "ca pe viitor sa nu fie nevoie sa mai solicitam public ca legea sa fie aplicata in mod unitar".