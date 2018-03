Un tânăr şi-a împins bunica pe fereastră. Femeia a murit pe loc

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj au declanşat, vineri, o anchetă în cazul unui tânăr de 23 de ani din Cluj-Napoca, acuzat că şi-ar fi împins bunica în vârstă de 79 de ani de la etajul zece al unui bloc din cartierul Mănăştur, aceasta murind pe loc

Surse judiciare au declarat, vineri, că tânărul şi-ar fi agresat şi bunicul, care a fost transportat la UPU Cluj-Napoca, cu fracturi. "Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj au declanşat o anchetă în cazul unui tânăr de 23 de ani din Cluj-Napoca, urmând să se stabilească încadrarea faptei. Din primele cercetări, rezultă că, pe fondul unui conflict, tânărul şi-ar fi agresat bunicul în vârstă de 89 de ani, iar pe bunica sa, în vârstă de 79 de ani ar fi împins-o pe geamul balconului de la etajul zece al blocului din cartierul Mănăştur în care locuiau aceştia. Femeia a murit pe loc, iar bărbatul a fost transportat la UPU Cluj-Napoca", au spus sursele citate de Mediafax.

Directorul de îngrijiri al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, Monica Costin, a declarat, vineri că bărbatul de 89 de ani prezintă fracturi la faţă şi o plagă parietală stângă. "A fost adus de un echipaj SMURD după ce a fost agresat de nepot. Este stabil hemodinamic şi i se fac investigaţii de computer - tomograf şi examen de specialitate maxilo - facial", a spus Costin. Mama tânărului de 23 de ani, care este cercetat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj pentru că şi-ar fi împins bunica pe geamul balconului de la etajul zece, susţine că acesta este bolnav psihic şi suferă de schizofrenie paranoidă.

Femeia a declarat, vineri, că fiul său se află sub tratament medicamentos şi a fost şi internat în spital. "Copilul este bolnav psihic, diagnosticat cu schizofrenie paranoidă, are certificat medical. Este sub tratament medicamentos. A fost şi internat în spital", a spus aceasta.