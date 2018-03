Un tanar de 20 de ani a nenorocit o batrana dupa ce a strans-o de gat si a violat-o cu salbaticie!

Un tanar in varsta de 20 de ani a violat cu bestialitate o batrana in varsta de 71 de ani. Anul trecut, Daniel Clanetariu a intrat in casa batranei din Targu Frumos, a lovit-o si a violat-o. Femeia a fost gasita in propria casa de nepotul ei, care a venit sa o viziteze. Vazand starea in care se afla bunica, acesta si-a dat seama ca a fost agresata si a facut o sesizare la 112.

In urma apelului, anchetatorii, dar si un echipaj medical s-au deplasat la fata locului, iar medicii au decis ca victima trebuie transportata de urgenta la Spitalul "Sf. Spiridon" Iasi. Doctorii au diagnosticat-o cu traumatism cranio-cerebral, traumatism cranio-facial, insa aceasta avea si urme de sugrumare. Batrana a povestit ca a fost agresata de catre un tanar pe care nu il cunoaste si ca a incercat, in repetate randuri, sa se apere de acesta. In cele din urma, a fost doborata de loviturile repetate pe care agresorul i le-a aplicat. Tot victima a sustinut ca infractorul a incercat sa o sugrume si i-a spus nepotului ca a fost violata.

Politistii din Iasi au reusit dupa cateva luni sa puna mana pe agresor. Batrana nu a putut oferi informatii despre el, iar asta nu a facut decat sa ingreuneze ancheta. Totusi, oamenii legii au reusit sa-l identifice pe agresor. Acesta a fost arestat pentru 30 de zile si este cercetat pentru viol si violare de domiciliu. "Tanarul banuit de comiterea infractiunilor de viol si violare de domiciliu a fost identificat si arestat preventiv", au precizat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi.

Un alt tanar, in varsta de 24 de ani din Iasi, a fost prins de politisti la inceputul acestui an chiar in patul femeii pe care o violase. Grozavia s-a petrecut in satul Vanatori, din comuna Popricani. Femeia in varsta de 68 de ani care a fost batjocorita locuia singura si are grave probleme de handicap. Mihai Moisanu in varsta de 24 de ani a petrecut la o discoteca din comuna Popricani, iar, in drum spre casa, s-a oprit la poarta batranei. A intrat in casa femeii, a lovit-o cu salbaticie, iar mai apoi ar fi violat-o. Maricica Pelin, femeia batjocorita, a reusit sa scape din mainile agresorului si a mers la o ruda, unde ar fi povestit totul. In tot acest timp violatorul dormea linistit pe patul femeii.