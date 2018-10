Un tanar din Iasi a fost prins in timp ce viola o fetita de 6 ani! Individul a ademenit-o intr-o casa parasita

Scene de cosmar la Iasi. Un tanar in varsta de 26 de ani a fost prins chiar in timp ce intretinea relatii intime cu o fetita de doar 6 ani. Totul s-a intamplat in satul Buznea din comuna ieseana Ion Neculce, vineri, pe 26 octombrie.

Atunci, Daniel Luca, un tanar in varsta de 26 de ani, a ademenit o fetita de doar sase ani si a bagat-o intr-o casa darapanata. Acolo ar fi lovit-o pe copila si ar fi amenintat-o, iar mai apoi a dezbracat-o si a obligat-o sa intretina cu el relatii intime.

Mai precis, Daniel Luca a reusit sa intretina cu fetita un raport sexual normal, neprotejat. In jurul orei 13:00, doi localnici au alertat autoritatile dupa ce l-au vazut pe individ fara pantaloni langa fetita dezbracata. Atunci, localnicii au incercat sa-l prinda, insa Luca s-a facut nevazut, alergand cu pantalonii in vine. Dupa ce au cerut ajutorul autoritatilor, la fata locului au ajuns politistii care au inceput o ancheta.

Fetita, al carei nume il vom proteja, a fost gasita dezbracata si murdara de sange in zona intima. Imediat a fost trimisa catre Unitatea de Primire Urgente (UPU) Targu Frumos, iar ulterior a fost redirectionata la Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul pentru Copii "Sfanta Maria", avand sangerari vaginale. In tot acest timp, politistii ieseni au inceput cautarea individului, avand date importante despre acesta. Luca nu a fost gasit pana seara, in jurul orei 19:00, cand a fost vazut de alti localnici si imobilizat pana la venirea politistilor.

Oamenii legii l-au incatusat si dus la audieri. Ulterior a fost retinut pentru 24 de ore. El este acum cercetat pentru viol si talharie. In timp ce intretinea relatii sexuale cu fetita, individul i-a scos cerceii din urechi. Localnicii cred ca fetita a avut noroc cu carul. Ei considera ca aceasta ar fi putut fi chiar ucisa de catre Luca, daca nu era gasita la timp de catre localnici.

"Asa ceva nu am crezut ca poate exista. A nenorocit o fetita de sase ani. Cum poti sa faci asa ceva? Oricum copila asta a avut mare noroc... Eu cred ca putea sa o si omoare daca nu treceau oamenii aia pe strada", a spus un localnic.

Luca a fost prezentat in fata judecatorilor zilele trecute. A fost arestat preventiv pentru viol si talharie, iar daca se va dovedi ca se face vinovat de comiterea acestor fapte risca sa-si petreaca urmatorii ani din viata in spatele gratiilor. Fetita a fost supusa unor examene de specialitate, fiindu-i prelevate probe specifice pentru a se dovedi ca individul care a nenorocit-o este Daniel Luca.