Un tata pedofil se uita la filme porno si isi mangaia fiica in varsta doar de noua ani! Cate cazuri de pedofilie se inregistreaza in Romania

Justitia noastra este extrem de indulgenta cu pedofilii. In 2017 au fost identificate nu mai putin de 77 cazuri de pedofilie, parinti incestuosi si agresori sexuali care, atentie, NU au primit nicio zi de inchisoare.

Acestia au fost gasiti vinovati, unii chiar si-au recunoscut vina, dar au primit pedepse extrem de mici, doi, trei ani de inchisoare FARA executare. Din aceasta cauza, datorita faptului ca justitia este extrem de indulgenta cu asemenea persoane, cazurile de copii molestati sexual este in crestere. Un caz cu adevarat socant il reprezinta cazul barbatului din Piatra Neamt care se uita la filme porno si isi mangaia copilul in varsta de doar noua ani. Intr-o seara de vara din Piatra Neam, un tata impreuna cu cei doi copii stau si se uita la televizor.

„Minora a simtit apoi ca se misca patul si l-a intrebat pe fratele ei ce se intampla, fara a gasi vreo explicatie. Victima de 9 ani a relatat in continuare ca tatal sau, care era in stare de ebrietate, i-a dat pantalonii jos si a atins-o in zona intima, incercand sa o penetreze cu degetele, dar nu a reusit, apoi a observat ca tatal sau se masturba cu mana cealalta".

E mai putin cunoscut, dar legea romaneasca defineste violul nu doar ca act sexual normal sau anal, ci si ca act sexual oral, daca intervine constrangerea. In plus, tot viol e si penetrarea vaginala cu degetul sau in orice alt fel, in conditiile constrangerii sau daca nu ai capacitatea sa-ti exprimi vointa. In cazul din Piatra Neamt, pentru ca betia si miscarile de impotrivire ale fetei l-au impiedicat pe tata sa o penetreze cu degetul, fapta s-a incadrat nu la viol, ci la agresiune sexuala. Violul impotriva minorilor e pedepsit mai aspru, intre 5 si 12 ani, iar agresiunea sexuala, intre 3 si 10 ani.

Fetita e cea care marturiseste mamei cosmarul prin care trece. Femeia sesizeaza autoritatile. Barbatul isi admite faptele. „Inculpatul a recunoscut ca de mai multe ori a vizionat filme porno in timp ce se afla in pat cu copiii sai si ca intr-adevar, intr-o noapte, in timp ce urmarea un astfel de film, a mangaiat-o pe fiica sa in zona intima, s-a masturbat si a ejaculat in pat chiar langa aceasta„. Speriat, tatal pleaca in Germania pana la solutionarea cazului. Pe 7 mai 2018 primeste o pedeapsa de 3 ani de inchisoare cu suspendare!

Povesteste un barbat din Timisoara, care si el si-a recunoscut faptele. Lui ii putem da numele, caci nu afectam identitatea unui minor. Il cheama Mihai Macarenco. „In camera in care dormeam, era un singur pat si dormeam in general in urmatoarea ordine: mama la marginea patului, urmam eu, minora de 14 ani, dupa care fratele acesteia, minorul". „Pe parcursul relatiei cu mama minorei, am dobandit o atractie sexuala fata de minora M., aceasta fiind dezvoltata fizic normal, corespunzator unei adolescente. Minora arata bine din punct de vedere fizic, sanii acesteia au dimensiuni potrivite, fundul, de asemenea, il are potrivit".

Prin participare tacuta si cu umilinta pe care ti-o insurubeaza in tine dominarea, mama si fiica de 14 ani participau la un concurs perdant in fata barbatului. Cine il atrage mai mult?

''Cand dormeam toti patru eram atras sexual de minora, aveam erectie, adica mi se scula penisul. Cand dormea o atingeam cu mana pe sani direct si pe fund. Imi crea un sentiment de placere. Atat mama cat si fiica ma atrageau in mod egal, mama era mai slabuta si ma atragea din perspectiva asta, insa fiica imi placea ca avea sanii mai mari si fundul putin mai mare. Cand ii puneam minorei mana pe fund ii simteam chilotii, purta chiloti normali, mai rar boxeri, tanga nu purta, intrucat minora a spus ca nu ii placeau. Sutien nu purta minora, intrucat atunci cand o atingeam sanul era liber''

„S-a intamplat sa o ating o data cu mana si in zona intima, la organul genital, ea dormea in acest timp, am tinut mana la organul genital aproximativ 15 secunde. Am tinut mana la zona genitala doar ca sa ii simt «pasarica», dar precizez faptul ca nu am masturbat-o, nu m-am jucat cu mana acolo. Mie mi-a placut sa pun mana in zona ei genitala, insa a fost mai mult si o curiozitate sa-i simt «pasarica». Ulterior, minora, cu acordul mamei sale si cu consimtamantul fetitei, a inceput sa vina si sa doarma la mine singura. Eu i-am spus minorei ca daca va povesti cele intamplate altor persoane nu o sa-i mai cumpar nimic, respectiv haine, cartela telefonica, mancare si nici nu o sa-i mai dau bani.''

Psihologul liceului la care invata minora a fost singura care a sesizat ca fetita era victima unei agresiuni si a sesizat autoritatile. Pe 14 martie 2018, ultima instanta care a judecat cazul, Curtea de Apel Timisoara, a decis ca inculpatul sa primeasca o pedeapsa de 2 ani si 6 luni de inchisoare. Cu suspendare! Fetele care se ascund si justitia fara regrete.