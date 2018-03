Un temut lider al mafiei italiene, arestat de DIICOT. A conceput o metoda de escrocare inedita

Actiune de proportii in Romania si in Italia la capatul careia o grupare condusa de mafia calabreza a fost destructurata. Chiar liderul temutei N'drangheta din regiunea Calabria a fost ridicat dimineata de mascati din Bucuresti. Alaturi de el, zeci de romani si italieni au ajuns la DIICOT, unde procurorii antimafia ii acuza ca au escrocat sute de persoane. Un milion de euro ar fi furat din conturi bancare.

Gruparea era condusa de Giuseppe Pensabene, liderul temutei N'dragheta, mafia din regiunea Calabria. Tradus in romana, numele sau ar insemna Iosif Gandeste Bine, iar procurorii DIICOT l-au ridicat pentru ca a gandit o metoda prin care storcea bani din conturile naivilor. Nu singur, ci cu ajutor, atat din Romania, cat si din Italia. 15 perchezitii au fost facute la adrese din Bucuresti si din sapte judete.

„20 de perchezitii au fost facute si in Italia, cele mai multe la Milano si in zona Calabria. Carabinierii au ridicat mai multe documente si calculatoare cu care spera sa-si intareasca acuzatiile. De asemenea, mai multi italieni au fost ridicati pentru explicatii, iar investigatiile carabinierilor arata ca acestia fac parte din N'dragheta, una dintre cele mai puternice organizatii criminale din Italia", relateaza Sergiu Balaban, jurnalist Digi24. In Bucuresti, zeci de persoane au fost aduse la DIICOT pentru explicatii. Fiecare ar fi avut un rol in schema gandita de mafiot.

Trei romani l-ar fi ajutat pe Giuseppe Pensabene sa-si puna la punct metoda. Ei ar fi clonat site-urile unor banci sau institutii financiare si ar fi trimis mii de mesaje electronice catre clienti, chipurile, pentru reactualizarea datelor personale ori pentru remedierea unor brese de securitate. In felul acesta, clientii naivi care au accesat link-ul prezentat in cuprinsul mesajelor si au introdus datele de identificare in relatia cu banca se regasesc acum pe lista victimelor. Datele lor au fost folosite de grupare pentru a le goli conturile.

„Banii obtinuti in felul acesta fie erau retrasi de la bancomate din Romania sau Italia de pionii mafiei calabreze, fie erau transferati succesiv in conturi din toata lumea pentru a li se pierde urma. Procurorii DIICOT au identificat pana acum 200 de victime de la care membrii gruparii au furat peste un milion de euro", relateaza Teodora Iacob, jurnalist Digi24.

In total, procurorii romani si italieni au identificat 50 de persoane implicate in fraude. „Exista doua categorii de persoane. Cei care erau constienti de faptul ca prin serviciile lor, in special acelea de a primi si de a transfera bani, participa la o activitate clar ilegala, si sunt si o parte care nu stiau in ce masura incalca legea penala", explica un ofiter de la Crima Organizata.

Giuseppe Pensabene traia de cel putin patru ani in Romania sub identitate falsa. Gruparea mafiota din care face parte, N'dragheta, este una dintre cele mai feroce si mai sangeroase din lume, fiind suspectata de numeroase asasinate la comanda. Denumita 'Ndrangheta, mafia calabresa este derivata din Cosa Nostra. Numele vine din cuvantul grec „andragathia", care inseamna loialitate, iar clanul aduna 6000 de membri in total si se ocupa inclusiv cu traficul de cocaina, aducand marfa din Mexic si Columbia. Organizatiile antidrog apreciaza ca N'dragheta controleaza 80% din piata de cocaina din Europa. De altfel, este una dintre cele mai bogate organizatii criminale din lume. In urma cu zece ani, presa din Italia publica informatii potrivit carora N'dragheta avea o avere mai mare decat PIB-ul Sloveniei si Estoniei la un loc.