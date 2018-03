Una dintre angajatele fictive ale sefului PSD dezvăluie cum a ajuns să lucreze la partid pe banii statului: Mi-e frică de Dragnea!

„Atunci când lucram pentru Dragnea îmi era frică de el, pentru că era un om foarte sever. Acum îmi e frică de el pentru că e un om foarte puternic", spune Anisa Stoica, una dintre angajatele fictive de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială, inculpată în procesul lui Liviu Dragnea, care spune şi că atmosfera din sala de judecată a fost extrem de tensionată.

„Când am început să aud numai minciuni, am simţit şi mai puternic tensiunea. De asta, am rămas cu senzaţia că nu am fost foarte explicită. Chiar mi s-a părut că am generat un pic de confuzie. Eu nu vreau notorietate, nu în maniera asta, dar cred că e bine ca lucrurile să fie clarificate pentru toată lumea", a declarat Stoica pentru ziarul Liber în Teleorman.

Aceasta spune că cea care i-a făcut cunoştinţă cu şeful PSD a fost Adriana Botorogeanu, căreia Dragnea i-ar fi spus, la un moment dat, „o iei pe Anisa şi vii cu ea la mine!". „Chiar a insistat la Adriana să avem o altă discuţie. La un moment dat, am avut o întrevedere cu cineva de la un ziar local şi am mers cu persoana aceea să îi ia un interviu lui Dragnea. Am mers împreună cu acea persoană la Dragnea, la Consiliul judeţean. Ea a plecat şi eu am rămas să vorbesc cu Dragnea. Şi atunci el mi-a zis că îşi doreşte să facă un birou mare de presă la partid şi că vrea să ia nişte jurnalişti în acest sens. A fost o discuţie scurtă. Eu i-am spus că nu am făcut niciodată PR, că nu ştiu domeniul, dar că mi se pare interesant şi că pot să încerc. Atunci mi-a spus că vrea să fac o strategie de comunicare a partidului. Şi că vor mai veni şi alte persoane din presa locală şi chiar au venit alte persoane. Una a stat câteva săptămâni, cealalată a plecat după o zi", a mai spus aceasta.

Anisa Stoica spune şi că timp de trei luni nu a fost plătită pentru activitatea sa în comunicare şi că, de fapt, ea nici nu a ridicat problema banilor, adăugând că ea se ducea „unde trebuia să se ducă", iar salariul era virat pe card.

„La foarte scurt timp, ne-a chemat Floarea Alesu la Direcţie şi ne-a întrebat: 'Dar cu voi ce e? Voi de ce nu veniţi la serviciu?'. Probabil voia să ştie şi poziţia noastră. Atunci Adriana a vorbit. Cert este că Adriana a insistat pe ideea că nu trebuie să se ştie că noi lucrăm acolo. Alesu a ieşit din birou, a lipsit 5 - 10 minute şi apoi s-a întors şi a zis: 'Da, nu veniţi la Direcţie! Rămâneţi la partid şi să nu prea fiţi văzute pe aici! Deloc...'", mai spune Anisa Stoica în interviu.

Stoica spune şi că nu se consideră victima lui Dragnea şi că nici măcar nu s-a gândit că ceea ce făcea ar putea fi o faptă penală. „Eu mă bucur de procesul ăsta, pentru că aşa simt că mă eliberez de Dragnea şi de trecut", încheie aceasta.