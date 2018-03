Zapada abundenta inca de ieri in Capitala. Autoritatile au scos sute de utilaje la dezapezire, dar acestea nu fac fata ninsorii, asta pentru ca organizarea a fost una defectuoasa.

Cu toate ca zapada depusa nu are mai mult de 15 cm, o ninsoare normala si nu una apocaliptica, asa cum a prezentat-o primarul general Gabriela Firea, cele 400 de utilaje nu izbutesc sa degajeze carosabilul mai mult de 30% conform propriilor estimari ale Primariei. De asemenea, solutiile antiderapante nu au fost folosite intrucat nu au existat stocuri suficiente, cu toate ca pana acum iarna a fost extrem de blanda in Bucuresti. Sub stratul de zapada se afla un strat de ghiata pe care utilajele nu au putut sa-l strapunga in lipsa substantelor dedicate.

De asemenea, zapada colectata de utilaje blocheaza carosabiul spre trotoare, ca si masinile stationate si nu a mai fost transportata inspre Piata Victoriei si celelalte puncte de colectare din Bucuresti - stabilite de comandament - pentru a fi topita cu masinile achizitionate de Primarie la suprapret, care masini sunt si asa nefunctionale in fata unei zapezi banale, care in mod normal, intr-o capitala civilizata nu ar trebui sa ridice probleme. Vom vedea si care este rezultatul anchetei DNA despre aceste masini de topit zapada, ancheta aparuta in urma articolului Ziuanews. Pana una-alta, Firea spera sa iasa basma curata cu ajutorul celei mai mari "masinarii" de topit zapada - Soarele - care isi va face aparitia de luni, impreuna cu temperaturi de 7-10 grade plus.