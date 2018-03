"Unii mananca cu polonicul, altii cu lingura, eu mananc cu lingurita." Interviul care schimba tot despre alimentatie

Este doctor in farmacie, inventatorul fitoterapiei moderne in Romania si academician. Nimic din ce e legat de plante nu-i este strain, de aceea profesorul Ovidiu Bojor este intotdeauna consultat cand vine vorba de acestea.

Alimentatia este foarte importanta daca vrem sa avem o sanatate de fier. Suntem ceea ce mancam, crede Ovidiu Bojor. „Unii mananca cu polonicul, altii cu lingura, eu mananc cu lingurita. Putin si usor, dar din toate", afirma dr. Bojor. Mare greseala este ca unii sunt carnivori, altii vegetarieni. Trebuie sa realizam ca in stadiul acesta de evolutie am devenit omnivori. Avem nevoie de o alimentatie complet omnivora. Mai buna decat o alimentatie pur vegetariana este cea ovolactovegetariana. „Din cand in cand si in special pentru copii, in perioada de crestere, de la 4 pana 18 ani, avem nevoie si de proteine animale, carne rosie. Explicatia este foarte simpla. Sa luam soia ca exemplu, care este bogata in proteine, lipsesc patru pana la cinci aminoacizi esentiali, fata de cei din carne. Acestia contribuie la dezvoltarea fizica, intelectuala, cerebrala, spirituala a tanarului. Pe masura ce inaintam in varsta diminuam cantitatea de carne, o inlocuim cu proteine usoare, peste de exemplu. Contine omega 3, omega 6, alte elemente, in afara de proteina aceasta usor asimilabila. Recomand celor mai sensibili pestele de apa dulce precum salaul, stiuca, bibanul, avatul si cleanul", ne sfatuieste dr. Bojor.

Inca un lucru foarte important este cum servim masa principala. Ea poate fi la ora 12.00, la 14.00, la 16.00. „In primul rand trebuie sa avem cel putin doua minute de reculegere. Sa ne detasam de absolut orice din jurul nostru, de eforturi, de ganduri rele, iar dupa aceea sa inchidem televizorul, sa angajam cat mai putine discutii in timpul mesei si vom obtine niste rezultate formidabile", declara academicianul.