Unul dintre cei mai mari masoni spune ca are dovezi concrete ca Pentagonul efectueaza spionaj geodezic in muntii Romaniei

Marele mason Massini a aruncat o informatie bomba in 2003. El sustine ca are informatii si documente ultrasecrete care provin de la Statul Major al Pentagonului, referitor la un loc din Romania. El spune ca grupul Bilderberg are reprezentanti in cele mai importante organisme economice, politice si militare din SUA.

Dincolo de aceste grupari exista formatiuni de elita care monitorizeaza viata stiintifica si tehnologia de pe intreaga planeta. Tot ceea ce este important sau se descopera este adus la cunostinta celor din elita mondiala. Aceasta a fost si cazul observatiilor secrete in ceea ce priveste teritoriul Romaniei. Pentagonul are mai multe programe militare si de spionaj geodezic, folosind mai multi sateliti geostationari de inalta tehnologie.

Unul dintre acestia, care se bazeaza pe tehnologia bionica si pe cea a undelor de forma, a reperat in 2002 o structura aparte intr-o anumita zona a muntilor Bucegi. In primul rand, spatiul gol identificat in interiorul muntelui, nu comunica cu exteriorul ci incepe direct din interiorul muntelui, la o anumita distanta de panta acestuia.

In al doilea rand, are forma unui tunel regulat care coteste brusc spre centrul muntelui, intr-un unghi de 26 de grade. Traseul tunelului este perfect plan. Cel de al treilea element a pus pe ganduri pe cei de la Pentagon.Scanarea din satelit a muntelui a evidentiat doua blocaje majore ale structuri din interiorul solid de piatra care margineau inceputul tunelului si sfarsitul acestuia si respingeau orice tip de sondare sau analiza, ca si cum ar fi protejat ceva in acel loc.