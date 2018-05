Urmeaza cea mai calduroasa vara dupa 1981. Preturile ar putea creste din cauza secetei

Ne asteapta cea mai calduroasa vada din ultimii 37 de ani, arata o prognoza ingrijoratoare a meteorologilor pe intervalul mai-iulie, care le da fiori mai ales fermierilor.

Alimentele s-ar putea scumpi dupa ce preturile cerealelor au inceput sa creasca accelerat in porturile de la Marea Neagra. Agricultorul constatnean Dumitru Florea lucreaza o suprafata de 700 de hectare, cultivand in special cereale. Dupa un aprilie secetos si lunile urmatoare se anunta fara prea multe preciptatii. „Ceea ce insemana faliment. Ca noi am investit, nu gluma. Ma rog la Dumnezeu sa ploua!", a spus Dumitru Florea.

Meteorologii Centrului European pentru prognoze anunta cea mai calduroasa vara dupa anul 1981. „Arsita va afecta in special sudul tarii, unde sunt marile culturi de cereale si legume. Iar piata reactioneaza: pretul graului creste deja in marile porturi de la Marea Neagra", a spus Daniel Alexandru, seful Laboratorului de Agrometeorlogie al ANM.