Usturoiul este si un pericol major pentru organism. Iata cand nu ai voie sa-l consumi

Reputatia usturoiului de a fi bun la toate nu este de ieri de azi. Inca de pe vremea Egiptului antic era folosit atat pentru gatit, cat si pentru tratarea problemelor de inima, a presiunii sangelui crescuta, a coloesterolui marit, a racealii, gripei si a altor infectii.

De peste 20 de ani, usturoiul o fost subiectul a numeroase studii stiintifice, continand una dintre cele mai versatile substante naturale folosite pentru a ne mentine sanatosi - alicina. Aceasta are proprietati antibiotice care se activeaza atunci cand usturoiul este taiat sau sfaramat si este responsabila de mirosul intepator si gust. De indata ce este absorbita in intestin, ea este eliminata prin intermediul plamanilor si pielii, de aceea cei care il consuma se confrunta cu o respiratie si transpiratie care ii poate tine pe cei din jur la distanta.

Usturoiul - 10 beneficii pentru sanatate:

Contribuie la eliminarea toxinelor din ficat, protejandu-l in acelasi timp.

Poate trata herpesul si ciupercile de la nivelul picioarelor, dar si negii.

De asemenea, are un puternic efect antiinflamator, ajutand organismul sa lupte contra alergiilor.

Sucul de usturoi calmeaza mancarimile si eruptiile aparute in urma ciupiturilor de insecte.

Folosit zilnic, intareste sistemul imunitar reducand numarul si frecventa racelilor, ajuta la tratarea iritatiei gatului si scade riscul de a avea cancer.

Creste nivelul de insulina si regleaza nivelul zaharului in sange (este ideal pentru diabetici).

Contine vitaminele C si B6, dar si seleniu si fier.

Are un bun efect impotriva caderii parului. Maseaza delicat scalpul cu un catel de usturoi sau in amestec cu putin ulei de masline.

Aplicat pe cosuri, elimina bacteriile si ajuta la vindecarea acestora.

Printre cele mai frecvente efecte secundare consumului de usturoi se numara respiratia urat mirositoare, senzatia de arsura la nivelul cavitatii bucale si a stomacului, arsurile stomacale, gazele (flatulenta), senzatia de voma, varsaturile, mirosul corporal urat, durerile de cap, diareea si arsurile la nivelul pielii. Pentru majoritatea oamenilor usturoiul nu prezinta riscuri majore, dar exista cateva categorii de persoane pentru care consumul de usturoi este contraindicat, precum femeile insarcinate si cele care alapteaza, persoanele diagnosticate cu tulburari hemoragice, afectiuni digestive, stomacale, cei care urmeaza tratament pentru HIV/SIDA si cei care urmeaza sa fie supusi unei interventii chirurgicale in urmatoarele 10-14 zile.

Pe langa acestea, usturoiul interactioneaza cu o serie de medicamente, si anume:

Isoniazid - Gradul de interactiune - major. Combinatia este contraindicata, pentru ca usturoiul are capacitatea de a reduce gradul de absorbtie a isoniazidul la nivelul organismului, fapt care poate reduce eficienta acestui medicament.

Medicamente pentru tratamentul HIV/SIDA ( inhibitori non-nucleozidici ai reverstranscriptazei - NNRTI) sunt metabolizate la nivelul organismului pentru a fi eliminate, dar usturoiul creste capacitatea organismului de a elimina aceste medicamente, fapt care duce la scaderea eficientei acestora, astfel ca administrarea celor doua in mod concomitent este contraindicata.

Tot contraindicate sunt si medicamentele care contin nevirapin, delavirdin si efavirenz.

Saquinavir - Gradul de interactiune - major. Ca si in cazul isoniazidului, organismul metabolizeaza saquinavirul pentru a-l elimina, dar usturoiul scade timpul de desfasurare a acestui proces, astfel incat administrarea usturoiului simultan cu administrarea saquinavirului poate duce la crestere efectelor si efectelor secundare ale acestui medicament.

Medicamente metabolizate de ficat (medicamente metabolizate de citocromul P450 2E1 (substrat CYP2E1) - Gradul de interactiune - major. Usturoiul reduce timpul in care aceste medicamente sunt procesate de ficat, putand, totodata, sa intensifice efectele si efectele secundare ale anumitor medicamente.

Medicamente metabolizate de ficat (medicamente metabolizate de citocromul P450 3A4 (substrat CYP3A4) - Gradul de interactiune - major. La fel ca si in cazul citocromul P450 2E1, usturoiul reduce timpul de procesare a ficatului si intensifica efectele secundare a substantelor.

Din aceaasi categorie de medicamente fac parte si cele blocante ale canalelor de calciu (diltiazem, nicardipina, verapamil), medicamente administrate pentru tratarea cancerului (etoposid, paclitaxel, vinblastin, vincristin, vindesin), medicamente pentru infectiile fungice (ketoconazol, itraconazol), glucocorticoizi, alfentanil, cisaprid, fentanil, lidocaina, losartan, midazolam, etc.

Warfarina - Grad de interactiune - major. Deoarece warfarina incetineste procesul de coagulare a sangelui, administrarea unei cure cu usturoi sau consumul de usturoi creste riscul de formare a vanatailor, hemoragiilor si cheagurilor de sange.

Medicamente care incetinesc procesul de coagulare a sangelui (medicamente anticoagulante sau medicamente-antitrombocite) - Gradul de interactiune - moderat.

Usturoiul are capacitatea de a incetini procesul de coagulare a sangelui, si astfel, administrarea simultana a unui tratament pe baza de usturoi si a unuia cu medicamente anticoagulante, poate duce la aparitia vanatailor si a hemoragiilor.

Trebuie sa fiti atenti la medicamente care contin aspirina, clopidogrel, diclofenac, ibuprofen, naproxen, dalteparin, enoxaparin, heparina, warfarina, etc.

Ciclosporina - Grad de interactiune - moderat. Deoarece efectul usturoiului asupra ciclosporinei variaza, scazand eficienta ciclosporinei, este contraindicata administrarea simultana a celor doua produse.

Anticonceptionale - Grad de interactiune - moderat. Deoarece majoritatea anticonceptionalelor au in compozitia lor estrogen, care este metabilizat de catre organism pentru a-l elimina, iar usturoiul grabeste acest proces, eficienta medicamentului scade.

Pe langa efectul contraceptiv, anticonceptionalele au rolul de regla menstrele, durata acestora, scad durerile menstuale, este tratament pentru sindromul ovarelor polichistice, reduce riscul aparitiei cancerului ovarian, endometrial, de colon, rectal, antiacneic, tratament in hiperpilozitate, a bolilor inflamatorii pelvine si anemia feriptiva, regleaza nivelul hormonal.

In lista anticonceptionalelor contraindicate a se administra simultan cu usturoiul se numara si cele care contin etinilestradiol si levonorgestrel, etinilestradiol si noretindron.