Va fi mai cald decat e normal in decembrie - prognoza meteo pe doua saptamani

Temperaturile vor creste in perioada urmatoare, mercurul din termometre trecand de valorile normale, conform prognozei meteorologilor pentru perioada 10 - 23 decembrie 2018.

Banat

In primele zile va fi mai cald decat in mod obisnuit, iar in perioada 12-14 decembrie se racoreste, fiind maxime de 2...6 grade si minime de -4...0 grade. In cea de-a doua saptamana temperaturile cresc, valorile diurne fiind cu mult peste cele normale.

Probabilitatea pentru precipitatii (sub forma de ploaie si doar trecator lapovita sau ninsoare) se va mentine relativ ridicata, insa acestea vor avea caracter temporar si in general vor fi slabe cantitativ.

Crisana

Prima saptamana incepe cu o vreme usor mai calda decat in mod obisnuit, iar in perioada 12 -14 decembrie valorile termice vor fi in scadere (maxime de 1...6 grade si minime de -5...0 grade) . In cea de-a doua saptamana sunt estimate temperaturi in crestere, peste normalul perioadei.

Probabilitatea pentru precipitatii (sub forma de ploaie, lapovita si trecator ninsoare) se va mentine relativ ridicata, insa acestea vor avea caracter temporar si in general vor fi slabe cantitativ.

Transilvania

In prima saptamana, va fi mai un regim termic normal sau chiar mai ridicat pentru aceasta perioada, cu maxime de 0...5 grade si minime de -7...-2 grade, cu valori mai mici in special in depresiuni in perioada 12-14 decembrie.

In perioada 16-23 decembrie va fi mai cald decat in mod normal in a doua jumatate a lunii decembrie, mai ales ziua.

Probabilitatea pentru precipitatii locale - ploaie, lapovita si ninsoare - se va mentine relativ ridicata pe tot parcursul intervalului de referinta, insa acestea vor avea caracter temporar si vor fi slabe cantitativ.

Maramures

In prima saptamana temperaturile vor varia, iar regimul termic nocturn va fi in scadere in perioada 13-15 decembrie, temperaturile fiind normale pentru luna decembrie (maxime de 0...3 grade si minime de -4...0 grade, cu valori mai mici in perioada 13-15 decembrie) . In a doua saptamana va fi mai cald decat in mod normal, mai ales ziua.

Probabilitatea pentru precipitatii mixte (slabe si moderate cantitativ), cu caracter temporar se va mentine relativ ridicata pe tot parcursul intervalului de referinta.

Moldova

In prima saptamana de prognoza, se anunta temperaturi normale (maxime de 0...5 grade si minime de -6...-2 grade, in medie regionala, temperaturi mai mici fiind posibile in noptile din perioada 13-15 decembrie) . In cea de-a doua saptamana se incalzeste, temperaturile fiind chiar mai ridicate decat in mod normal.

Probabilitatea pentru precipitatii va fi mai mare dupa data de 15 decembrie, cu toate acestea si in prima saptamana se vor semnala ploi, lapovita sau ninsori, insa doar trecatoare si pe spatii restranse.

Dobrogea

In prima saptamana de prognoza, se anunta temperaturi normale (3 si 6 grade) . Minimele nocturne vor fi mai coborate doar in perioada 13-14 decembrie, in rest urmand a se situa usor peste medii, intr-un ecart de -4...0 grade. Intre 15 si 23 decembrie va fi mai cald decat in mod normal in a doua jumatate a lunii decembrie.

Se anunta precipitatii (predominant ploaie), dar in general slab cantitativ, doar in jurul datei de 15 decembrie fiind estimate cantitati de apa moderate.

Muntenia

In primele zile va fi mai cald decat in mod obisnuit, iar in perioada 12-14 decembrie vor fi temperaturi normale (maxime de 3...6 grade si minime de -4...0 grade) . In cea de-a doua saptamana se incalzeste, fiind temperaturi peste cele climatologic specifice dupa mijlocul lunii decembrie.

Pe tot parcursul intervalului de referinta, probabilitatea pentru precipitatii (sub forma de ploaie, lapovita si trecator ninsoare) se va mentine relativ ridicata, insa acestea vor avea caracter temporar, distributie locala si vor fi in general slabe cantitativ.

Oltenia

In prima saptamana de prognoza vor fi maxime diurne de 4...7 grade si minime de -5...0 grade. In intervalul 16-23 decembrie va fi mai cald decat in mod normal.

Probabilitatea pentru precipitatii - ploaie, lapovita si ninsoare - va fi mai mare in jurul datelor de 15 si 21 decembrie, in restul intervalului doar pe spatii mici fiind de asteptat precipitatii slabe.

La munte

Pana pe 15 decembrie, temperaturile vor fi in scadere, fiind rece. Valorile diurne vor fi negative in toata zona montana si vor ramane la pragul de ger (-10 grade) la altitudini de peste 1.600 m.

Minimele nocturne vor cobori spre o medie de -14...-12 grade. Estimarile prognostice indica dupa data de 16 decembrie o crestere de temperatura ce va determina, cu probabilitate relativ mare, un regim termic in general peste cel normal in a doua jumatate a lunii decembrie.

Precipitatiile (predominant ninsori in prima parte a intervalului, apoi mixte) se vor semnala local, vor avea caracter temporar si, in general, vor fi slabe cantitativ.