VACANŢA DE PAŞTE 2018. Când începe vacanţa de primăvară şi câte săptămâni stau elevi acasă

In conditiile în care Paştele 2018 are loc pe 8 aprilie, vacanta de Paste este programata in perioada 31 martie si 10 aprilie, elevii introducandu-se la scoala miercuri, 11 aprilie.

Vacanta de vara va incepe in 16 iunie si se va incheia pe 9 septembrie 2018. Pentru clasele termanale de la liceu, anul scolar se va incheia pe data de 25 mai 2018, iar elevii care vor absolvi clasa a VIII-a vor termina cursurile in data de 8 iunie 2018. De mentionat este si faptul că ca elevii din clasa a XII-a vor sustine competentele lingvistice si digitale la inceputul celui de al II-lea semestru, in luna februarie.

Vacante scolare 2018:

31 martie - 10 aprilie 2018 - vacanta de primavara/vacanta de Paste

15 iunie - 9 septembrie 2018 - vacanta de vara.

Vinerea Mare, zi liberă

Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui, va deveni zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează, potrivit unui proiect de act normativ care a primit chiar astăzi votul decisiv al Camerei Deputaților și care urmează să ajungă, pentru promulgare, la președintele României. Din moment ce proiectul are șanse mari să intre în vigoare chiar de luna viitoare, salariații se vor bucura, pentru prima oară, de timp liber în Vinerea Mare începând din acest an. Anul acesta, Vinerea Mare va fi pe 6 aprilie, iar Paștele - pe 8 și 9 aprilie.