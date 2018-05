Vaduva lui Sergiu Nicolaescu vrea sa vanda cavoul familiei

Scandal de proportii la Targu Jiu de cand s-a auzit ca vaduva lui Sergiu Nicolaescu intentioneaza sa vanda cavoul in care sunt ingropati socrii ei, Pantelimon si Sevasta Nicolaescu. Reprezentantii primariei s-au sesizat si au luat atitudine. "Nu vinde nimic pentru ca apartinatorul de drept este nepotul haiducului Iancu Jianu care a donat toata averea primariei".

Au trecut cinci ani de cand regizorul Sergiu Nicolaescu a murit. Dana, vaduva sa cu 47 de ani mai tanara, a ramas cu intreaga avere pentru ca celebrul cineast nu a avut urmasi. Adica un milion de euro, insumand 3 case, 2 terenuri si 13 conturi bancare de 400.000 de euro, insa iata ca vaduva se pare ca vrea sa-si mai adauge o mostenire la avere. Astfel, prin orasul natal al regretatului regizor, oamenii vorbesc ca Dana vrea sa vanda locul de veci in care se odihnesc socrii sai, Pantelimon si Sevasta Nicolaescu.

Este vorba despre cavoul aflat in Targu Jiu si unde trebuia sa ajunga urna cu cenusa lui Sergiu Nicolaescu, insa, la dorinta sotiei, aceasta a ajuns la Cimitirul Bellu. Un astfel de cavou valoreaza in jur de 40.000 de euro, insa autoritatile s-au sesizat imediat la auzul vestii si o avertizeaza pe Dana sa-si ia gandul de la o astfel de "afacere". Motivul? Cavoul nu apartine familiei Nicolaescu.

"Nu poate sa treaca peste primarie! Vom lua legatura cu dumneaei. Noi avem un document care lamureste clar ca acest cavou a apartinut familiei avocatului Stefan Dobruneanu, nepotul haiducului Iancu Jianu, si pe care l-a lasat municipalitatii prin testament. De altfel, toata averea a lasat-o in 1910 primariei Targu Jiu, dupa ce sotia sa, Ecaterina Dobruneanu, a murit in 1905. In acest cavou se afla trupul sotiei sale, dar si osemintele mamei lui Sergiu Nicolaescu. Tatal sau se afla ingropat langa cavou, in acelasi perimetru. In 1971, Pantelimon Nicolaescu a obtinut prin bunavointa unor urmasi indepartati de-ai Ecaterinei Dobruneanu, o procura sa fie inmormantat in acest cavou. Insa locul de veci nu poate apartine familiei lui Sergiu Nicolaescu si nu poate fi instrainat atat timp cat apartinatorul de drept este familia Dobruneanu si a lasat scris in testament ca intreaga avere sa fie donata municipalitatii. Deocamdata cavoul se afla in patrimoniul orasului", a explicat pentru Click!, viceprimarul Adi Tudor.

Pentru a putea sustine acest lucru, este necesar ca reprezentantii primariei sa mearga in instanta si sa obtina o hotarare judecatoreasca in acest sens. Pana atunci insa, seful societatii "Edilitara", care administreaza cimitirul, spune ca nimeni din familia lui Sergiu Nicolaescu nu a mai fost vazut pe acolo de ani de zile. "Se ocupa doar cei din administratie de cavoul respectiv. Dana Nicolaescu nu a mai fost vazuta pe aici de cand a murit sotul ei. Din cate stiu, cavoul a apartinut lui Stefan Dobruneanu, ar trebui sa fiu si eu informat daca se vinde, insa nu am primit vreo solicitare pana acum", ne-a declarat si Alexandru Zaharia.

Sergiu Nicolaescu s-a nascut in 13 aprilie 1930 la Targu Jiu, dar familia s-a mutat in Timisoara dupa cinci ani, atunci cand Pantelimon Nicolaescu a incetat sa mai lucreze pentru Primaria Targu Jiu. In anul 2012 celebrul sau fiu a fost numit cetatean de onoare al orasului, apoi in 2013, dupa decesul sau, autoritatile au ridicat un bust in cinstea lui, iar cinematograful din oras a primit numele acestuia. Sergiu Nicolaescu a murit pe 3 ianuarie 2013, la varsta de 82 de ani, la Spitalul Elias, din Capitala, si a fost incinerat de sotia sa, Dana.