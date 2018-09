Valoarea la care se ridică subvenţia pe care o primesc lunar de la stat angajatorii care încheie un contract de ucenicie sau de stagiu

Fructe şi legume cu zero calorii. Iată lista completă a alimentelor care au ZERO calorii! Le poţi mânca liniştită fără să te îngraşi! Citește mai departe...

Presedintele PSD Liviu Dragnea i-a chemat joi seara in biroul sau de la Camera Deputatilor pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si pe premierul Viorica Dancila.

Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Preşedintele Klaus Iohannis a avut joi, la New York, o întreve ...

Un tânăr de 25 de ani a fost reținut, joi seara, după ce a intrat de două ori, în această lună, în incinta unei societăți comerciale din Timișoara, de unde a furat bijuterii în valoare de aproximativ 100.000 de lei. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Timiș, un tânăr în vârstă de 25 de ani […] The post Un tânăr din Timiș, reținut după ce a furat de două ori, de la aceeași firmă, bijuterii de 100.000 de lei appeared first on Cancan.ro.