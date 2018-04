Varianta Bivolaru de India! Un celebru guru indian de 77 de ani e acuzat de viol

Un guru indian care pretinde că are milioane de discipoli a fost găsit vinovat de viol; el este acuzat şi de corupţie şi fals în acte, iar politicieni importanţi, printre care şi prim-ministrul indian Modi, au participat la slujbele sale.

Asaram Bapu, un guru indian care pretinde că are milioane de discipoli în întreaga lume, a fost găsit vinovat de viol. El este acuzat, de asemenea, de corupţie şi fals în acte, notează BBC. Un tribunal din oraşul indian Jodhpur a hotărât că Asaram Bapu a violat o fată în vârstă de 16 ani în 2013. El va contesta, cel mai probabil, decizia. Asaram a fost arestat în 2013 după ce a fost acuzat de asalt sexual de către doi discipoli de-ai săi care au pretins că gurul le-a violat fiica.

Poliţia a informat că cei doi şi-au trimis fiica la unul dintre ashram-urile lui Assaram, locaţii în care el predă lecţii despre meditaţie şi yoga, dar că au fost chemaţi să o vadă pentru că tânăra se afla „sub influenţa unor puteri supranaturale". Ei au fost apoi trimişi cu fiica lor pentru a se întâlni cu Asaram la Jodhpur. Familia a ajuns la ashram-ul din Jodhpur, unde se afla Asaram, pe 14 august. În noaptea următoare, Asaram a chemat victima în camera sa sub pretextul că o va „vindeca". Asaram a violat-o apoi în timp ce părinţii ei se aflau în afara camerei, spunând rugăciunile sale, conform poliţiei.

Conform poliţiei, Asaram a ameninţat-o pe victimă că îi va ucide familia dacă va vorbi cu cineva despre incident. A doua zi, fata le-a spus părinţilor ce s-a întâmplat iar familia a încercat să îl confrunte pe Asaram, dar le-a fost refuzată intrarea în ashram. El este acuzat de viol într-un caz separat în statul Gujarat.

Avocatul victimei, Utsav Bains, se aşteaptă ca Asaram să primească închisoare pe viaţă. „Dar nimic nu poate compensa trauma suferită de victimă şi familia sa", a precizat el. Gurul, în vârstă de 77 de ani, are 400 de ashram-uri în întreaga lume. Conform site-ului personal, are în jur de 40 de milioane de discipoli. Politicieni importanţi din India, printre care şi prim-ministrul Narendra Modi, au participat la slujbele sale în trecut. Asaram are, de asemenea, mai multe proprietăţi care valorează milioane de dolari de-a lungul Indiei. El este investigat de poliţie şi pentru corupţie şi fals în acte.