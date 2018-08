Veste devastatoare pentru o familie VIP din Iasi! O renumita creatoare de moda condamnata alaturi de sotul sau! Tatal ei i-a tras pe toti dupa el!

Ieri dupa-amiaza, judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au decis condamnarea lui Ingrid Vlasov, una dintre cele mai cunoscute creatoare de moda din Romania, la o pedeapsa de un an de inchisoare cu suspendare. Sotul sau nu a fost atat de norocos si a primit doi ani si jumatate de inchisoare cu executare. Ingrid Vlasov este fiica renumitului avocat iesean Mihail Vlasov, fost presedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei.

Dosarul in care a fost condamnata a pornit tocmai de la golaniile facute de tatal sau. Pedeapsa primita de Mihai Vlasov in acest dosar este de infarct: noua ani si zece luni de inchisoare. Dosarul a fost instrumentat de procurorii de la Directia Nationala Anticoruptie (DNA), iar acuzatiile principale sunt acelea de folosirea influentei sau autoritatii in scopul obtinerii unor foloase, delapidare si fals in inscrisuri sub semnatura privata.

Intr-un alt dosar, in anul 2015, Mihail Vlasov a fost condamnat la cinci ani si opt luni de inchisoare. A fost eliberat conditionat in septembrie 2017 si a sperat ca in cel de-al doilea dosar va fi gasit nevinovat. El a sustinut tot timpul ca este victima unor abuzuri ale procurorilor de la DNA. Mihail Vlasov, de 74 ani, este una dintre cele mai notorii figuri ale Iasului si nu s-a asteptat niciodata sa-si petreaca batranetea in spatele gratiilor.

Pe langa cei aproape zece ani de puscarie la care a fost condamnat ieri, Mihai Vlasov ar trebui sa mai plateasca 53.823.942 de lei daune materiale catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Din aceasta suma, 48.301.870 de lei trebuie sa le plateasca singur, iar 5.522.071 de lei ar trebuie sa le achite impreuna cu ceilalti acuzati. Atentie! Este vorba de peste 10 milioane de euro. Nu poate sti nimeni cu exactitate unde s-au dus acesti bani, dar se stie ca Mihail Vlasov era un impatimit al jocurilor de noroc.

Tot in acest dosar, Rodica Luiza Grigorescu, fost secretar general al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, a fost condamnata la doi ani si zece luni cu executare, Mariana Rodica Suciu, fost director general al SC Romexpo SA, a primit trei ani si patru luni cu executare, iar Nicolai Zdrobici a fost condamnat la doi ani si trei luni de inchisoare cu executare.

Tot acest dosar porneste de la o ancheta mai veche, derulata impotriva lui Mihail Vlasov de procurorii de la DNA. Din dosarul initial, in care Vlasov era suspectat de comiterea infractiunii de luare de mita, s-a ajuns la acest dosar care priveste cu totul alte fapte. Procurorii anticoruptie sustin ca prejudiciul total adus de familia Vlasov in detrimentul Camerei de Comert si Industrie este de peste 54 milioane de lei. De asemenea, din bugetul SC Romexpo SA a fost furata suma de sase milioane de euro.

"În perioada 2008 - 2014, suspectul Vlasov Mihail, în calitate de presedinte al Camerei de Comert si Industrie a României - C.C.I.R., abuzând de prerogativele functiei detinute, a întreprins demersuri pentru promovarea unor interese private, în detrimentul entitatii pe care o reprezinta, cu repercusiuni negative în planul climatului investitional, reducând, totodata, eficienta masurilor adoptate la nivel public pentru sustinerea si dezvoltarea economica interna", au precizat, aseara, procurorii de la DNA.

Pentru a-i putea da bani fiicei sale, Vlasov a incheiat mai multe contracte finantate din bugetul Camerei de Comert. Este vorba de contracte de cesiune a drepturilor de autor. Aceste contracte nu aveau nicio justificare economica.

"Din actele de urmarire penala efectuate în cauza rezulta ca la savârsirea infractiunilor ce fac obiectul cercetarilor au participat printre altii si suspectii Vlasov Elena Ingrid si Nedelcu Marian, fiica, respectiv ginerele suspectului Vlasov Mihai. În perioada 2008 - 2009, suspecta Vlasov Elena Ingrid, în calitate de administrator al S.C. Ingrid Vlasov S.R.L., a încheiat doua contracte de cesiune neexclusiva a drepturilor patrimoniale de autor cu Camera de Comert si Industrie a României, în baza carora a încasat suma totala de 20.595 lei, pentru prestatii ce nu au justificare economica pentru aceasta institutie publica", au explicat procurorii.

"Concret, la data de 18 iunie 2008, a fost încheiat un contract de cesiune neexclusiva a drepturilor patrimoniale de autor, care a avut ca obiect «cedarea de catre autor a dreptului de reproducere si difuzare a imaginii firmei create de autor», catre cesionar, în cadrul Buletinului Oficial nr. 1 al Camerei de Comert si Industrie a României, remuneratia autorului fiind stabilita în echivalentul în lei a sumei de 2.400 euro net, platibil la cursul B.N.R. din ziua facturarii, pentru opera al carei drept de reproducere si difuzare este cedat. La data de 07 august 2008, în baza contractului respectiv, Camera de Comert si Industrie a României a achitat firmei administrata de suspecta Vlasov Elena Ingrid suma de 8.343 lei. În contextul celui de-al doilea contract, încheiat la data de 23 octombrie 2009, Camera de Comert si Industrie a României a achitat catre S.C. Ingrid Vlasov S.R.L. suma de 12.252 lei", au completat acestia.

Nu numai ca aceste contracte nu aveau nicio justificare economica, dar erau si impotriva politicii economice a institutiei. Mai exact, firmele care doreau sa apara in Buletinul Oficial al Camerei plateau sume cuprinse intre 50 si 3.500 euro pe fiecare aparitie, in functie de dimensiunea reclamei si de pozitionarea acesteia. Procurorii nu au descoperit fraude doar in ceea ce priveste contractele dintre fostul sef al Camerei de Comert si fiica sa. Au fost descoperite mai multe contracte frauduloase incheiate cu ginerele sau.

"În perioada 2009 - 2012, suspectul Nedelcu Marian, în calitate de administrator al unei societati comerciale, a încheiat doua contracte de colaborare cu Camera de Comert si Industrie a României, prin care a beneficiat de suma 220.780,42 lei, achitata integral, ce reprezinta prejudiciu cauzat bugetului Camerei, fara ca prestatiile sa fi fost realizate. De asemenea, la data de 05 septembrie 2012, suspectul Nedelcu Marian, în aceeasi calitate, a încheiat un contract de închiriere cu S.C. Romexpo S.A., având ca obiect închirierea imobilului «Casa Leda», cu terenul aferent, la preturi derizorii. Astfel, prin contract s-a stabilit pretul închirierii pentru casa (împreuna cu terenul pe care este amplasata) la 500 lei/luna exclusiv TVA, în pretul chiriei fiind inclusa si valoarea utilitatilor, iar pretul închirierii pentru terenul din jurul casei a fost de 0,1 EUR/mp/luna", au sustinut procurorii de la DNA.

Valoarea totala a prejudiciului cauzat, reprezentând venituri nerealizate, precum si costul utilitatilor suportate din bugetul SC Romexpo SA pentru perioada septembrie 2012 - octombrie 2014, este de 109.025,44 lei.

"La data de 12 decembrie 2013, suspectul Nedelcu Marian, în nume personal, a încheiat cu S.C. Romexpo S.A. promisiunea de vânzare-cumparare având ca obiect imobilul «Casa Leda» la pretul derizoriu de 100.000 euro, la care se adauga TVA. În plus, la data de 12 decembrie 2013, suspectul Nedelcu Marian, tot în nume personal, a încheiat cu Camera de Comert si Industrie a României un contract de închiriere pentru terenul în suprafata de 2.900 mp (aflat în incinta S.C. Romexpo S.A.), la un pret derizoriu, valoarea totala a prejudiciului cauzat bugetului institutiei publice, reprezentat de venituri nerealizate în perioada decembrie 2013 - iunie 2014, fiind în valoare de 39.617,46 lei", au conchis anchetatorii.