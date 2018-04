Vesti bune pentru pensionari, inainte de Paste. Anuntul a fost facut de Minister in urma cu putin timp

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, afirma ca pensionarii de la Interne isi vor primi drepturile cuvenite inainte de sarbatorile de Paste.

„Asa cum am fost informata de catre conducerea Casei de Pensii a MAI, pensiile vor fi primite inainte de sarbatorile de Paste, dupa cum urmeaza: cei care au conturi bancare vor primi pensia in data de 5 aprilie, iar ceilalti vor primi in functie de livrarile facute de Posta Romana", afirma Carmen Dan, sambata, intr-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ministrul precizeaza ca in ultima perioada a primit mai multe mesaje de la foste cadre active ale Ministerului Afacerilor Interne in care se reclama faptul ca taloanele de pensie aferente lunilor ianuarie, februarie si martie ale anului in curs inca nu au fost primite.

„Dupa cum stiti, numarul de pensionari din ultimul an a fost mult mai mare fata de cel obisnuit, lucru care a dus la o schimbare majora in ceea ce priveste procedura de distribuire a taloanelor de pensie in acest prim trimestru din 2018. Daca anul trecut s-a procedat, in conditiile legii, la achizitia directa a serviciilor de imprimare si impachetare a plicurilor, in 2018 a fost necesara conform legislatiei in vigoare, o alta procedura de achizitie a acestor servicii, din cauza numarului considerabil mai mare de pensionari. Aceasta licitatie a fost realizata in luna ianuarie, imediat dupa alocarea bugetara", mentioneaza ministrul de Interne.

Ea adauga ca firma declarata castigatoare a licitatiei organizata de catre Casa de Pensii MAI „a trimis toate taloanele la Posta Romana in vederea distribuirii lor catre titulari".

„Asadar, in prezent, depinde de Posta Romana cat de repede vor fi distribuite taloanele! Ministerul Afacerilor Interne tine legatura cu Posta si cu firma castigatoare a licitatiei ca totul sa se urgenteze. De asemenea, este important de precizat ca in toata aceasta perioada Casa de Pensii MAI a eliberat si elibereaza in continuare adeverinte la solicitarea pensionarilor", mai spune Carmen Dan.