Vesti bune pentru toti elevii! Se maresc alocatiile, de la 1 ianuarie 2019!

Proiectul a fost anuntat la inceputul lunii septembrie si depus in Camera Deputatilor, urmand a fi analizat si supus votului camerei decizionale. Copiii cu varste cuprinse intre 2 si 18 ani ar putea primi, incepand de la 1 ianuarie 2019, alocatie de stat in valoare de 150 de lei, potrivit unui proiect legislativ initiat de doi deputati. Acesta prevede, de asemenea, majorarea cu 50% a alocatiei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani, de la 200 de lei la 300 de lei.

Propunerea legislativa propune, astfel, modificarea alin.(1), lit.a) si b) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii. Proiectul, care prevede ca incepand cu data de 1 ianuarie 2019, copiii cu varste cuprinse intre 2 ani si 18 ani sa primeasca alocatie de stat in valoare de 150 de lei, iar cei care au maximum 2 ani - alocatie de stat in cuantum de 300 lei, se afla pe masa Camerei.

„Din anul 2015 nu au mai existat modificari la legea privind alocatiile pentru copii. Astfel, in ceea ce priveste copiii cu varste pana la doi ani, ISR (n.r. - indicatorul social de referinta) este de 0,4%, mai exact 200 de lei. In ceea ce priveste copiii cu varste cuprinse intre 2 si 18 ani, dar si pentru liceenii de peste 18 ani, ISR este de 0,168, valoarea reprezentand 84 de lei. Vorbim despre o suma foarte mica, mai exact 2,8 lei pe zi per copil. (...) E regretabil ca tara noastra se situeaza in continuare pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste sumele cheltuielilor pentru alocatiile destinate copiilor. (...)Propunem majorarea cuantumului alocatiei cu 50% pentru copiii cu varste intre 0 si 2 ani, care vor beneficia de o alocatie in valoare de 300 de lei si cu 80% pentru copiii cu varste intre 2 si 18 ani, care vor beneficia de o alocatie in valoare de 150 de lei", au explicat initiatorii, in expunerea de motive a proiectului.

Initiatorii propun ca de la 1 ianuarie 2019, alocatia pentru copiii de maximum doi ani sa se stabileasca dupa formula: 0,6 inmultit cu valoarea indicatorului social de referinta (ISR), iar alocatia pentru copiii care au peste doi ani, dupa formula 0,3 inmultit cu valoarea indicatorului social de referinta (ISR).Indicatorul social de referinta (ISR) este un indicator in functie de care se stabilesc beneficiile sociale acordate in tara noastra. In prezent, valoarea acestui indicator este de 500 de lei. Guvernul stabileste anual valoarea indicatorului social de referinta. Camera Deputatilor este camera decizionala in acest caz.