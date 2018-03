Vesti extraordinare! Accizele la motorina vor scadea. Cine se va bucura de acest lucru

Ministerul Finantelor a publicat marti un proiect normativ prin care vor scadea accizele la motorina utilizata in transporturile cu camioane mai grele de 7,5 tone. De asemenea, vor scadea accizele si in transporturile de pasageri in microbuze, autobuze si autocare.

„In scopul mentinerii competitivitatii transportului de marfuri si persoane, se propune stabilirea unui nivel redus al accizelor pentru motorina utilizata drept carburant:

pentru transportul rutier de marfuri in cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de marfuri si cu o greutate bruta maxima autorizata de cel putin 7,5 tone pentru transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3, definit in Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor si a remorcilor acestora. Precum precum si a sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate destinate vehiculelor respective", se arata in Nota de fundamentare a proiectului normativ.