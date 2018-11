Vesti proaste pentru bugetari. Zeci de mii de angajati vor fi concediati

Vin vesti proaste pentru bugetari. 10.000 de angajati de la stat vor fi concediati pana la sfarsitul anului sau la inceputul anului viitor. Sunt vizati, in primul rand, angajatii ANAF, urmati de cei din Palatul Parlamentului. Mai mult, si ministrilor li s-a cerut sa vina cu o schema de reducere a personalului de 5%.

Conform unor informatii neoficiale, ministerul Finantelor analizeaza ca in jur de 10.000 de salariati din administratia publica centrala sa fie disponibilizati pana la finalul anului sau la inceputul anul viitor. Ceea ce stim pana acum este ca in jur de 5000 ar urma sa plece de la ANAF din cei aproape 30.000 care sunt in total. Si vreo 350 de anagajati ar urma sa plece si in Parlament. Ba mai mult, ministrii trebuie sa vina cu o schema de reducere a personalului de 5%. Deja de la ministerul Muncii au fost reduse 20 de posturi, urmeaza si de la ministerul Transporturilor sa plece cam 40 de oameni. Ministerul Finantelor ar vrea sa economiseasca in jur de un miliard de lei doar din reducerea posturilor din administratia publica centrala.