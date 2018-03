Vesti proaste pentru romani, de la ANAF. Fiscul va trimite contribuabililor cate o decizie de impunere pentru datoriile acumulate in ultimii ani

Fiscul va trimite in a doua jumatate a acestui an decizii de impunere catre toti contribuabilii care au strans datorii in ultimii ani, cel mai probabil din 2013 pana in prezent. Totodata, autoritatile vor pregati si un mecanism de stimulare a platii in cursul lui 2018.

„Exista multi ani pentru care Fiscul nu a emis decizii de impunere, iar in acest an, cand oamenii vor primi pentru ultima oara, pentru ultima data decizia de impunere, decizie care se va trimite in a doua parte a anului pentru cei care nu sunt inca in sistemul online, vom centraliza toate deciziile de impunere restante pentru ca omul sa aiba o singura situatie primita", a spus Eugen Teodorovici.