Vine urgia peste Romania: "Strat de zapada de 20-30 cm!"

In urmatoarele zile, temperaturile vor fi in continuare mai ridicate decat ar fi normal potrivit datei din calendar.

Sambata

Valorile termice diurne vor fi peste mediile specifice lunii noiembrie, iar cele nocturne se vor situa in jurul acestora. Cerul va avea innorãri temporare, iar dimineata si noaptea in zonele joase local se va forma ceatã, care izolat poate fi mai persistentã. Vantul va sufla slab si moderat.

Temperaturile maxime se vor incadra intre 9 si 19 grade, iar cele minime intre -2 si 8 grade, mai scãzute spre -8 grade in depresiunile intramontane, dar si usor mai ridicate panã in jurul a 10 grade pe litoral.

Presiunea atmosferica nu va fluctua in mod notabil, fiind de regim anticiclonic.

Duminica

Vremea va continua sã fie caldã pentru aceastã datã in cea mai mare parte a tãrii. In regiunile estice, sud-estice si local in cele sudice, nebulozitatea joasã va persista mai ales la inceputul zilei si noaptea, cand pe suprafete mici va fi asociatã cu burnitã sau ploaie slabã.

In restul teritoriului, cerul va fi variabil, cu unele innorãri in cursul noptii in extremitatea de nord-vest. Vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 9 si 19 grade, iar cele minime intre 0 si 10 grade, mai scãzute in depresiuni, panã spre -5 grade in cele ale Carpatilor Orientali. In special la inceputul si spre sfarsitul intervalului, in zonele joase de relief, pe arii restranse va fi ceatã.

Luni

Valorile termice, indeosebi cele diurne, vor fi in continuare mai ridicate decat in mod normal in majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasã stratiformã, local persistentã si pe suprafete mai mici asociatã cu burnitã sau ploaie slabã, in regiunile estice si sudice.

Vantul va sufla slab si moderat, cu usoare intensificãri in Moldova si in Dobrogea. Dimineata si noaptea pe spatii mici se va forma ceatã. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre 9 si 19 grade, iar cele minime intre 0 si 10 grade.

Previziune sumbra pentru finalul lunii noiembrie

Potrivit paginii de Facebook Meteo Buzau, romanii ar putea sa dea piept cu prima ninsoare din acest sezon dupa data de 22-23 noiembrie.

"Iarna se pregateste sa loveasca in forta... Posibil un prim ciclon pe 22-23 noiembrie. Posibile intensificari de vant cu viteze ce vor atinge 50-60 km/h...

Strat de zapada de 20-30 cm!!!", scrie Meteo Buzau.