Viorica Dăncilă, anunţ de ultima oră despre remanierea miniştrilor

Viorica Dăncilă anunţă că nu poate da numele miniştrilor care ar urma să fie remaniaţi, punctând că va exista o discuţie cu fiecare minister în parte, iar apoi, va vedea, în CEX, care este opinia fiecărui lider PSD în parte.

Aceasta a mai spus că decizia va fi luată în cel mult o săptămână, în şedinţa CexN. Pe de altă parte, Dăncilă nu are niciun mesaj pentru Colectiv. Prezentă la Parlament, la o conferinţă, premierul a fost întrebat dacă are vreun mesaj pentru victimele şi supravieţuitorii Colectiv. Premierul a spus doar atât: "Vă mulţumesc!". Apoi a intrat în sală.

"Nu vă pot da nume. Am terminat evaluarea miniștrilor. Am facut aceasta evaluare nu legata de anumite persoane, am facut o evaluare in functie de îndeplinirea masurilor din programul de guvernare. Voi prezenta evaluarea la CEx. Vom hotarî impreuna când va avea loc acest Cex. Nu va pot da nume. Prezint evaluarea, dar trebuie sa avem un vot politic. Vedem si sustinerea pe care o va avea fiecare, nu pot spune vor pleca un numar de ministri. Va fi un vot combinat, evaluare si sustinere politica. Vom avea o discutie cu fiecare minister in parte. Dupa ce vorbim cu conducerea partidului voi comunica data. Cred ca e necesar ca intr-o saptamana sa avem sedinta", a spus Dăncilă, la Parlament.

Reamintim că potrivit unor surse, Cex ul de miercuri a fost amânat, întrucât Liviu Dragnea nu are susţinerea liderilor din teritoriu pentru a-l remania şi pe Paul Stănescu. Pe de altă parte, Codrin Ştefănescu spune că ședința comitetului executiv al PSD a fost amânată din cauza scandalului privind demiterea procurorului general Augustin Lazăr.

"Noi am terminat de făcut evaluarea pe programul de guvernare. Trebuia sa discutăm în CEX, trebuia să fie săptămâna asta, trebuia să fie mâine, dar l-am amânat dintr-un motiv extrem de important, în condițiile în care noi așteptăm declarația de presă a domului Tudorel Toader privind dosarul făcut de domnul Lazăr președintelui pe vremea când era primar la Sibiu.Noi nu am făcut o evaluarea a persoanelor. Am făcu o evaluare pe programul de guvernare asupra modului în care ministerele au rezolvat pe puncte ce era de rezolvat. Guvernul acesta este unul performant , nu o spunem noi, o spun toți cei care urmăresc ce se întâmplă în România", a declarat Codrin Ștefănescu la un post de televiziune.