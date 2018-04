Premierul Viorica Dăncilă va efectua, miercuri şi joi, o vizită fulger în Israel, potrivit unor surse oficiale, după ce săptămâna trecută preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a anunţat că Guvernul a adoptat un memorandum pentru mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim.

Premierul Viorica Dăncilă va efectua o vizită de două zile în Israel, în cursul acestei săptămâni, potrivit unor surse oficiale. Dăncilă va efectua această vizită după ce Liviu Dragnea a anunţat joi seara că Executivul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei Romîniei de la Tel Aviv la Ierusalim.

"Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate părea un lucru puţin important. Are valoare simbolică uriaşă acest gest al nostru, în primul rând o valoare simbolică pentru un stat care are o influenţă nemaipomenită în lume, un stat, Israelul, cu care noi avem relaţii speciale de foarte mulţi ani, un stat în care sunt peste 500.000 de români, are o valoare foarte mare pentru administraţia americană. Suntem practic a doua ţară care facem acest lucru. Mutarea ambasadei la Ierusalim poate şi cred că va aduce nişte beneficii pe termen şi scurs, şi mediu şi lung pentru România. Trebuie să folosim această şansă uriaşă", a declarat la Antena 3 Liviu Dragnea.