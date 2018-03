Viorica Dancila a numit consilier de stat pentru securitate un general in rezerva al serviciului secret al Armatei

Viorica Dancila l-a numit consilier de stat in aparatul de lucru al primului ministru pe Andrei-Marius Diamescu, cu atributii in domeniul securitatii nationale.

Acesta a fost inaintat in 2004 la gradul de general de brigada de Traian Basescu, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. Diamescu activa in cadrul Directiei Generale de Informatii a Apararii, serviciul secret al Armatei. Potrivit informatiilor disponibile pe site-ul MApN, Diamescu a fost in 2009 redactor sef la revista "de studii de securitate si informatii pentru Aparare" a DGIA, Infosfera. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial.