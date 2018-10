Viorica Dancila: ''Avem obligatia morala sa combatem orice fel de manifestare antisemita si xenofoba''

Premierul Viorica Dancila declarat marti, la un eveniment de comemorare a victimelor Holocaustului, ca fiecare persoana are obligatia morala sa combata manifestarile antisemite si xenofobe si ca mostenirea lasata de supravietuitorii Holocaustului trebuie transmisa fiecarei generatii.

„Comemoram azi unul din momentele tragice ale tarii noastre, 9 octombrie, data care marcheaza incepand cu anul 2004 Ziua Nationala de Comemorare a Victimelor Holocaustului din Romania. Doresc sa aduc un omagiu memoriei victimelor Holocaustului, acest episod dureros de care avem datoria sa ne amintim. Este o zi indurerata in care evocam imaginea familiilor si generatiilor care au pierit, destinelor care au fost distruse, comunitatilor evreiesti disparute. Totodata, rememoram importanta si simbolistica celor care au stat drepti intre popoare si care in cele mai negre momente ale istoriei s-au uitat pe sine pentru a intinde o mana de ajutor vecinului, prietenului, omului de langa ei", a declarat, marti, premierul Viorica Dancila, la ceremonia de depunere de coroane la Monumentul Memorial al Holocaustului, in Bucuresti, potrivit Mediafax.

Premierul a adaugat ca fiecarei persoane ii revine obligatia morala sa combata orice fel de manifestare antisemita. „La peste sapte decenii de la acest tragic moment al istoriei noastre comune, mai sunt printre noi putini supravietuitori care pot sta marturie vie a trecutului. Marturiile supravietuitorilor Holocaustului au un rol extrem de important in lupta impotriva intolerantei, discriminarii si excluderii de orice fel. Mostenirea lasata noua de supravietuitorii Holocaustului trebuie transmisa fiecarei generatii. Este de datoria noastra sa nu uitam niciodata cele intamplate. Participarea mea la un eveniment solemn precum cel de azi, imi confirma dimensiunea obligatiei morale, care ne revine tuturor, de a depune toate eforturile pentru a combate orice fel de manifestare antisemita, xenofoba, si pentru a evita ca astfel de drame sa mai aiba loc", a spus Dancila.