Viorica Dancila, gafa la primirea premierului Republicii Croatia

Prim-ministrul Republicii Croatia, Andrej Plenkovic, a fost primit cu onoruri militare, vineri, la Palatul Victoria, de premierul Viorica Dancila. Prim-ministrul Croatiei, Andrej Plenkovic, a fost primit cu onoruri militare, vineri, la Palatul Victoria, de catre premierul Viorica Dancila.

Au fost intonate imnurile celor doua state si a fost trecuta in revista garda militara de onoare. In timpul ceremoniei a avut loc o eroare de protocol, Viorica Dancila invitandu-l pe Andrej Plenkovic sa treaca in revista garda de onoare inainte de a fi intonate imnurile celor doua tari, iar premierul croat a oprit-o pe Dancila pentru a asculta intonarea imnurilor.