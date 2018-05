Viorica Dancila, tinta internautilor! Ce descriere i-au pus ''fanii'' pe wikipedia

Viorica Dancila este sub un adevarat asediu online. Dupa gafele de exprimare facute de cand e prim-ministru, internautii o ataca si prin intermediul enciclopediei Wikipedia. Pagina in limba engleza despre Dancila a fost in ultimele doua zile modificata de mai multe ori, cu informatii jignitoare la adresa premierului.

Initial, pagina Vioricai Dancila a fost modificata prin adaugarea unei descrieri in care se preciza ca aceasta este "o vaca", "prima vaca din istoria Romaniei care detine functia de prim-ministru". Precizarile au fost eliminate dupa cateva ore. Ulterior, la descriere a fost adaugata precizarea ca Dancila "detine recordul neoficial de cel mai catastrofic premier pe care l-a avut Romania". "In afara faptului ca nu este capabila sa ia decizii de una singura, deoseori este incoerenta si agramata", se mai arata in descrierea in limba engleza de pe Wikipedia. De asemenea, deasupra fotografiei de pe Wikipedia scris "Viorica Vaca Dancila", insa cuvantul "Vaca" a fost inlaturat rapid.