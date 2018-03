Vlad Cosma, noi probe despre modul de falsificare a documentelor la DNA Ploiesti

In aceasta seara, fostul deputat Vlad Cosma a prezentat la Antena 3 in aceasta seara o noua inregistrare a unitatii de elita DNA Ploiesti. In aceasta inregistrare se poate auzi cum domnul Onea dicteaza o declaratie in numele lui Vlad Cosma.

„Procurorul sef al DNA Ploiesti, Onea Lucian, se ascunde in continuare, asteptand si sperand ca lucrurile sa fie uitate", a spus Vlad Cosma. „Cheama in continuare martori la audieri, incercand sa repare ceea ce crede ca se mai poate repara", a adaugat el. Potrivit documentelor prezentate de Vlad Cosma, Lucian Onea a incercat sa minta judecatorii de la ICCJ.

„Inregistrarea prezentata vine in completarea episodului in care am povestit cum procurorii Mircea Negulescu si Onea Lucian incercau sa fabrice un dosar fals de santaj impotriva senatorului Daniel Savu, membru in comisia de control a SRI", a spus Cosma. „Am fost dus in biroul lui Onea, unde acesta a compus si a dictat ceea ce eu trebuia sa stiu, sa vad si sa cunosc. Onea si-a facut singur declaratia pe care la final m-a pus sa o semnez", a adaugat el.