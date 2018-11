Volkswagen pregateste un model rival pentru Tesla la un pret neasteptat de mic

Volkswagen vrea sa intre tot mai puternic pe piata masinilor electrice si pregateste lansarea unui model rival pentru Tesla. Dupa ce mai multe orase importante au inceput sa interzica masinile cu motoare diesel, cei de la Volkswagen si-au dat seama ca trebuie sa schimbe strategia.

In acest sens, nemtii intentioneaza sa lanseze mai multe modele electrice, conform unor surse din cadrul companiei preluate de Reuters. Marea surpriza este lansarea unei masini electrice care sa concureze cu Tesla Model 3. Atuul ar urma sa fie pretul, mai mic de 20 de mii de euro (aproximativ 23 de mii de dolari) . In comparatie, Tesla Model 3 are un pret de 35 de mii de dolari. Conducerea Volkswagen se va intalni intr-o sedinta pe 16 noiembrie pentru a pune la punct toata strategia, a mai afirmat sursa din cadrul companiei. Pentru a reduce cat mai mult costurile, cei de la Volkswagen pregatesc inclusiv o alianta cu Ford, o companie cu state vechi pe piata din SUA.