Vom avea o iarna cu fenomene extreme! Anuntul facut de meteorologii ANM

Finalul lunii octombrie a adus o vreme bizara, care a variat de la frig si ninsori la temperaturi specifice unui inceput de vara. Meteorologii au dezvaluit acum ce ne aduce vremea la iarna si la ce ne-am putea astepta.

Meteorologul de serviciu al ANM, Roxana Bojariu, a vorbit despre puseele de iarna care s-au semnalat saptamana trecuta. „Se mai intampla, au fost cazuri si a nins in general la altitudini un pic mai mari, desi am avut zapada si in Poiana Brasov. Mai rar, dar se intampla. Sa stiti ca la inaltimi mari ninge si in august. Dar, intr-adevar, pe scara atat de mare si chiar si la altitudini mai mici e un fenomen deosebit. Extremele acestea sunt oarecum normale, dar amplitudinea lor este, totusi, impresionanta. Trebuie sa ne asteptam in continuare la fenomene extreme, chiar si in timpul iernii. Fenomene caracteristice iernii, dar cu o intensitate destul de mare. Ati vazut cum arata tabloul iernilor din ultimii ani. Practic, avem perioade mari cu conditii blande si episoade care vin cu vreme foarte severa de iarna, limitata in timp, dar cu impact asupra activitatii socio-economice", a spus aceasta.

Vremea la iarna: Anuntul ANM

In ceea ce priveste lunile de iarna, meteorologul a dezvaluit urmatoarele: „Nu e o imagine inca bine definita, pentru ca nu exista toate elementele din sistemul climatic reasezate pe aceasta stare de anotimp rece si modelele nu au o predictibilitate foarte buna. Chiar pentru Europa, lucrurile stau mai prost decat pentru alte zone ale lumii. Dar trebuie sa tinem cont ca vom avea fenomene extreme si in iarna, asa cum am avut in toate anotimpurile."

In ceea ce priveste fenomenele extreme din aceasta perioada, meteorologul spune ca acestea sunt intalnite pe tot globul: „De fapt, lucrurile se leaga, pentru ca acest transport de aer foarte rece dintre nord spre latitudinile mai joase a impins aerul cald dinspre latitudinile mai joase spre noi. Si practic avem aceasta vreme foarte calda ca o alta fateta a vremii foarte reci si cu fenomene meteo extreme din Europa de Vest, dar nu numai. In intreaga lume avem fenomene meteo extreme".