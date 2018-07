Voucherele de vacanta, eliminate. Decizia este oficiala si se aplica din acest an. Ce se intampla cu concediile bugetarilor

Abia introduse, voucherele de vacanta s-au dovedit un esec total si vor disparea. De la 1 decembrie, vor fi inlocuite cu o indemnizatie de concediu, de valoarea salariului minim brut. Nu e clar cum se vor acorda acesti bani, insa o varianta de lucru ar fi ca acestia sa fie oferiti in numerar, ca o prima de concediu.

Tichetele de vacanta au fost introduse in acest an pentru bugetari, insa se pare ca ele vor fi eliminate. De la 1 decembrie, voucherele de vacanta, in valoare de 1.450 de lei, vor fi eliminate. Prevederea se regaseste in legea salarizarii. Tichetele vor fi inlocuite cu o indemnizatie de vacanta, la nivelul unui salariu de baza minim brut care, acum, este de 1.900 de lei.

Modul in care se vor acorda indemnizatiile urmeaza sa fie stabilite printr-o Hotarare de Guvern. Potrivit informatiilor obtinute de Observator, indemnizatia se va acorda in numerar inainte ca angajatul sa plece in vacanta, urmand ca acesta sa aduca facturi sau documente doveditoare in termen de sase luni. Adica sa faca dovada ca a folosit banii pentru cazare.

"Noi solicitam sa se continue aceasta poveste cu voucherele pentru ca este buna pentru toata lumea. Pentru cei care detin hoteluri nu doar pe litoral, in toata tara, se bucura de cresterea vanzarilor pentru ca toata lumea le poate folosi numai pentru vacante in Romania", declara Alin Burcea. Potrivit agentiilor de turism, tichetele de vacanta au dus la cresterea vanzarilor pentru pachetele turistice cu destinatii interne.