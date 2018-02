VREMEA 19 februarie 2018. Ninsorile si gerul pun stapanire pe Romania

De luni, vremea se raceste si mai mult fata de duminica, iar frigul va persista toata saptamana. Ninsorile si gerul pun stapanire pe Romania. Meteorologii anunta ninsori in Bucuresti, dar si in intreaga tara, dupa ce sambata a fost o zi ca de primavara. Se intorc ploile, lapovita si chiar ninsorile, iar temperaturile vor scadea considerabil.

Prognoza meteo, luni, 19 februarie. Vremea continua procesul de racire pe toata saptamana viitoare, culminand cu episoade de ger, inclusiv in Capitala. Temperaturile de luni,19 februarie. Valorile termice se vor mentine in jurul mediilor multianuale specifice acestei date. Cerul va fi mai mult noros. Se vor semnala precipitatii la munte, in regiunile sud-vestice, sudice si izolat in restul teritoriului. Acestea vor fi sub forma de ninsoare in zonele de deal si montane si mixte in rest. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari la munte si local in sudul Banatului, Oltenia, Muntenia si Dobrogea. Temperaturile maxime se vor incadra intre -2 si 7 grade, iar cele minime, in general, intre -8 si 2 grade, cu cele mai coborate valori in nordul Moldovei. Prognoza meteo, Bucuresti. Vremea se va mentine inchisa si temporar vor fi precipitatii slabe mai ales sub forma de lapovita si ninsoare. Vantul va avea unele intensificari, in special in cursul zilei. Temperatura maxima va fi de 2...3 grade, iar cea minima de -1...0 grade.