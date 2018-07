Vremea extrema din Romania face noi victime! O femeie a murit dupa ce a fost luata de viituri

Sfarsit tragic pentru o femeie de 70 de ani din judetul Hunedoara, dupa ce a fost luata de viituri, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara.

Din cauza precipitatiilor abundente, in comuna Vata de Jos apa a intrat in mai multe gospodarii si anexe din localitatile Pravaleni, Ciungani si Basarabasa, in ajutorul persoanelor afectate intervenind 43 de pompieri militari din Deva, Hunedoara si Brad.

"O femeie de 70 de ani din Basarabasa si-a pierdut viata dupa ce a fost surprinsa si luata de viitura in curtea sa. Apa a intrat in mai multe gospodarii si anexe din localitatile Pravaleni, Ciungani si Basarabasa si a afectat un drum comunal. In cel mai scurt timp au ajuns in zona afectata de inundatii 43 de pompieri ai Detasamentelor Deva si Hunedoara si ai Statiei Brad, care au inceput operatiunile de evacuare a apei cu doua motopompe de mare capacitate si sase motopompe transportabile", a precizat purtatorul de cuvant al ISU Hunedoara, Anemona Doda.

Conform ISU Hunedoara, nordul si vestul judetului Hunedoara s-au aflat, timp de o ora, sub incidenta codului portocaliu de fenomene meteo periculoase caracterizat de averse de ploaie care au putut ajunge la 45 litri pe metru patrat.