Vremea in urmatoarele doua saptamani. Prognoza meteo 12 - 25 martie 2018, conform ANM

Vremea in urmatoarele doua saptamani va fi una oscilanta, anunta ANM, care a publicat prognoza meteo pentru intervalul 12 - 25 martie 2018. Perioada prognozata incepe cu un avertisemnt de la meteorologi. Acestia atrag atentia ca pana in dimineata zilei de miercuri, 14 martie, se vor semnala ploi insemnate cantitativ, dar si instabilitate atmosferica accentuata.

Va ploua, la inceput in jumatatea de vest a tarii, apoi mai ales in regiunile estice, sudice si centrale. Ploile vor avea si caracter de aversa si vor fi insotite de descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, indeosebi in dupa-amiaza zilei de luni (12 martie) si in noaptea de luni spre marti (12/13 martie). La munte vor predomina ploile, favorizand topirea stratului de zapada.

Cantitatile de apa vor depasi local 15...20 l/mp si izolat, mai ales in Oltenia, Banat, Transilvania si Moldova, precum si in zona montana, 30...35 l/mp. In Banat, intervalul de prognoza va debuta cu o vreme deosebit de calda, dar ulterior temperatura aerului va fi in usoara scadere, de la valori medii ale maximelor diurne de 18 grade in prima zi, spre 12 grade, pe 14 martie, iar apoi, vor creste din nou, pana la 16 grade pe 17 martie.

Intre 18 si 20 martie vremea se va raci, insa ulterior valorile termice vor creste usor de la o zi la alta, astfel incat, la sfarsitul celei de-a doua saptamani, se va atinge o medie regionala de 13 grade. Temperaturile minime se vor situa intre 3 si 7 grade, in medie, in prima saptamana, cu cele mai scazute valori pe 15 martie, iar in intervalul 18 - 20 martie vor deveni usor negative, pentru ca apoi sa creasca din nou, spre 3 grade la sfarsitul intervalului de prognoza.

Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata aproape pe tot parcursul celor doua saptamani ale prognozei, insa in jurul datelor de 12 si 18 martie, acestea se vor semnala pe arii mai extinse si vor fi mai insemnate cantitativ. In Crisana, in prima saptamana a intervalului de prognoza, vremea se va mentine calda pentru aceasta perioada, desi in primele zile valorile termice vor marca o scadere treptata.

Astfel, maximele diurne, de aproximativ 19 grade la inceput, se vor situa in jurul a 11 grade pe 14 martie, pentru ca apoi sa creasca din nou, spre 14 grade, in medie, pe 17 martie. Minimele nocturne vor avea o evolutie asemanatoare, fiind in scadere de la 7 grade in prima noapte pana la o valoare medie regionala de doua grade in dimineata zilei de 15 martie, iar apoi vor creste din nou, spre 5 grade la final de saptamana.

In intervalul 18 - 20 martie, regimul termic va marca o scadere, iar pe parcursul ultimelor zile ale intervalului de prognoza, temperaturile se vor situa usor sub normele perioadei, atingand pe 25 martie o medie regionala de 12 grade la valorile maxime si de doua grade la cele minime. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi relativ ridicata pe tot parcursul intervalului de prognoza, dar in jurul datelor de 12 si, posibil, 18 martie acestea se vor semnala pe arii extinse si vor fi mai importante cantitativ.

In Transilvania, vremea se va mentine calda pe parcursul primei saptamani de prognoza, desi valorile termice vor avea usoare variatii, fiind in scadere spre jumatatea saptamanii, apoi din nou in crestere. Prin urmare, in acest interval temperaturile maxime se vor incadra, in medie, intre 10 si 17 grade, iar cele minime vor fi cuprinse in general, intre zero si 4 grade.

La inceputul celei de-a doua saptamani, se va resimti o racire a vremii, iar minimele nocturne vor deveni negative, insa apoi regimul termic va marca o crestere treptata, spre aproximativ 10 grade, ziua, si zero grade, noaptea, pe data de 25 martie. Pe tot parcursul intervalului de prognoza probabilitatea pentru precipitatii va fi ridicata, dar in jurul datei de 12 martie si, posibil, 18 martie, acestea se vor semnala pe arii extinse si vor fi mai importante cantitativ.

In Maramures, primele zile ale prognozei vor fi caracterizate de temperaturi in usoara scadere, de la 16 grade ziua si 5 - 6 grade noaptea la inceputul intervalului, spre 10, respectiv zero grade, in jurul datei de 15 martie. Va urma o crestere usoara, cu doua-trei grade, de scurta durata insa, intrucat intre 18 si 20 martie vremea va deveni rece pentru aceasta perioada a anului.

Dupa aceasta data si pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani de prognoza, temperatura aerului va fi in crestere de la o zi la alta, dar se va mentine usor sub valorile climatologic normale, astfel incat, pe 25 martie, maximele diurne vor fi de aproximativ 10 grade, iar minimele nocturne vor atinge cel mult doua grade, in medie.

Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata pe tot parcursul intervalului de prognoza, dar indeosebi in intervalele 12 - 13, 16 - 19s.i 22 - 25 martie, cand acestea se vor semnala pe arii relativ extinse si se pot inregistra cantitati de apa mai insemnate.

In Moldova, vremea calda din primele zile ale intervalului, caracterizata de o medie a temperaturilor maxime de 12 - 14 grade si a celor minime de aproximativ 4 grade, va intra intr-un proces de racire incepand cu data de 17 martie, care va continua pana pe data de 19 martie, cand temperaturile nocturne vor fi negative.

Ulterior, tendinta vremii va fi una de incalzire treptata, astfel incat la sfarsitul intervalului de prognoza se va inregistra o medie a temperaturilor maxime comparabila cu cea de la debutul intervalului, in timp ce valorile minime vor fi mai scazute decat cele initiale. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi mai ridicata in primele doua zile, 12 si 13 martie si, posibil, din nou in intervalul 17 - 19 martie, cand se vor inregistra si cantitati de apa insemnate.

In Dobrogea, intre 12 si 17 martie, regimul termic nu va avea variatii semnificative, astfel incat maximele diurne se vor situa, in medie, in jurul a 12 grade, iar minimele nocturne vor fi de 4 - 6 grade. Pe 18 martie, vremea se va raci, iar temperatura aerului va scadea sub valorile normale climatologic pentru aceasta perioada.

O noua tendinta de incalzire treptata se va resimti dupa 21 - 22 martie, iar la finalul celei de-a doua saptamani a intervalului de prognoza, se vor inregistra temperaturi comparabile cu cele de la debutul acestuia. Pe tot parcursul celor doua saptamani, probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata, dar pe 12, 13 si 18 martie acestea se vor semnala pe arii extinse si se pot inregistra cantitati de apa mai insemnate.

In Muntenia, in primele zile ale prognozei, valorile termice diurne nu vor avea variatii importante, urmand a se inregistra o medie regionala de aproximativ 12 grade, pana pe data de 17 martie, iar temperaturile nocturne in acest interval se vor situa, in general, intre 3 si 6 grade.

Intre 18 si 21 martie, vremea se va raci, iar temperatura aerului va cobori sub valorile normale climatologic pentru aceasta perioada a anului, insa incepand cu 22 martie va debuta un nou proces de incalzire, ce va determina, la finalul perioadei de prognoza, valori termice de 14 grade ziua, respectiv de 2 - 3 grade noaptea, in medie. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor, posibil insemnate cantitativ, va fi ridicata in zilele de 12 si 13 martie, dar si dupa data de 17 martie.

In Oltenia, in intervalul 12 - 17 martie, regimul termic nu va avea variatii importante si va caracteriza o vreme calda pentru aceasta perioada a anului, ce se va concretiza prin temperaturi maxime situate, in medie, in jurul valorii de 15 grade si temperaturi minime cuprinse, in general, intre 3 si 6 grade.

Intre 18 si 20 martie, vremea va deveni mai rece decat in mod normal in aceasta perioada, insa intre 21 si 25 martie temperatura aerului va creste usor de la o zi la alta, urmand a se inregistra, la finalul celor doua saptamani ale intervalului de prognoza, valori medii diurne de 13 - 14 grade si nocturne de aproximativ doua grade.

Precipitatii pe arii extinse si local mai importante cantitativ se vor inregistra pe data de 12 martie si, din nou, in jurul datei de 18 martie, insa probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata pe aproape tot parcursul intervalului de prognoza.

La munte, prima saptamana de prognoza va debuta cu o vreme calda, iar regimul termic va fi concretizat printr-o medie a temperaturilor maxime de aproximativ noua grade, in timp ce valorile minime vor fi in jurul a doua grade. Ulterior, vremea se va raci usor, iar pe 15 martie se vor inregistra medii termice de 2 - 3 grade, pe timpul zilei, si de -4 grade, noaptea.

In urmatoarele doua zile, temperaturile vor creste putin, insa o noua scadere a regimului termic va avea loc in intervalul 18 - 22 martie, cand vremea va deveni rece pentru aceasta perioada a anului.

Un nou proces de incalzire va determina, la finalul celor doua saptamani ale intervalului de prognoza, temperaturi diurne de trei grade, in medie, in timp ce minimele nocturne se vor situa in jurul valorii de -2 grade. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata pe tot parcursul celor 14 zile de prognoza, dar acestea se vor semnala pe arii mai extinse si pot fi mai importante cantitativ pe 12 - 13 martie, precum si in intervalul 17 - 19 martie.