Wynona Ryder si Keanu Reeves au fost casatoriti de un preot roman!

In cadrul unei actiuni de promovare a noului film in care joaca impreuna - Destination Wedding - Winona Ryder si Keanu Reeves au ajuns la concluzia ca s-ar putea sa fie casatoriti de mai bine de 16 ani...

Evenimentul la care au facut referire s-a intamplat in 1992, cand au filmat in Romania pentru "Dracula", o alta ecranizare dupa cartea lui Bram Stoker. "Noi chiar ne-am casatorit in «Dracula». Nu, jur ca am impresia ca ne-am casatorit in viata reala! In acea scena, Francis Ford Coppola a folosit un preot roman autentic. Noi am filmat si el a facut tot ce trebuia facut. Asa ca eu cred ca suntem casatoriti", a spus Winona Ryder.

Winona i-a reamintit lui Reeves ca filmarea, si implicit ceremonia, a avut loc chiar de Valentine's Day. Reeves a intrebat-o: "Am spus da?", Ryder i-a raspuns: "Nu iti amintesti? Era de Valentine's Day". Reeves n-a mai avut loc de intors si a fost nevoit sa concluzioneze, amuzat: "Oh, Doamne! Suntem casatoriti". De altfel, fanii celor doi au modificat deja profilul de pe Wikipedia al lui Ryder, care are acum doi soti, Scott Mackinlay Hahn, din 2011, si Reeves, din 1992.