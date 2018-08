Zaharul este atat de nociv incat ne poate afecta ireversibil organismul. Iata 5 metode prin care il poti elimina din alimentatia ta

De ani de zile ni se se atrage atentia ca zaharul este inamicul public numarul 1 din alimentatie. Exista presiuni, la nivel mondial, ca zaharul sa fie taxat suplimentar, sugerand ca asta ar impiedica milioane de oameni sa ajunga obezi. Pana cand vor fi luate masuri radicale, important e sa avem grija de noi, facand cinci lucruri simple care reduc drastic cantitatea de zahar pe care o mancam sau bem zilnic.

Numeroase studii au aratat ca zaharul favorizeaza dezvoltarea tumorilor cencerigene, pentru ca „hraneste" celulele maligne. Sa ne aducem aminte si de rolul lui in aparitia obezitatii si a diabetului. Partea proasta e ca, chiar si atunci cand renunti la zaharul din cafea, ceai sau lapte, numeroase alimente contin foarte mult din acest „ucigas alb" cum a fost numit. Sunt deja celebre cazurile unor bauturi care contin si cate 20 de lingurite la o cutie.

Iata cinci lucruri pe care sa le faci in viata de zi ca sa reduci cantitatea de zahar, prezentate de healthy-magazine.co.uk.

1 Renunta la bauturile indulcite

Bauturile dulci au o valoare nutritiva redusa si, in timp ce sucurile de fructe proaspete contin vitamine si fibre, multe branduri comerciale sunt doar bombe cu zahar. Incearca sa treci la sucuri proaspete din fructe si legume, de genul celor din mere, pepene, citrice, rodii, morcovi si menta proaspata. Aveti grija, de asemenea, la cafea si alte bauturi calde cu siropuri adaugate; ati fi uimiti de cat de mult zahar poate fi ascuns in acele pahare de carton doar pentru ca adaugi niste caramel sau frisca.

2 Arunca din bucatarie alimentele tip „junk food"

In bucatarie ar trebui sa avem doar produse delicioase si sanatoase. Poti sa-ti faci snacks-uri din legume, cereale sau guacamole. Boluri cu fructe proaspete, felii de nuca de cocos si nuci sunt mult mai satioase decat gustarile zaharoase. Si, bineinteles, un pic de ciocolata neagra merge intotdeauna bine (cu 85% cacao este cea mai buna).

3 Citeste etichetele produselor!

Zaharul poate fi „ascuns" in locuri surprinzatoare: pastele si amestecurile de sosuri, cereale si chiar paine, toate contin zaharuri „ascunse". Verificati continutul nutritional atunci cand cumparati alimente prelucrate si retineti ca Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda in prezent adultilor sa ramana la 6-7 lingurite de zahar pe zi (maxim 30g; o lingurita de zahar inseamna aproximativ 4,25g zahar). Chiar si o briosa „sanatoasa" va poate impinge peste limita zilnica recomandata.

4 Antreneaza-ti papilele gustative

Oamenii care renunta la zahar pentru o perioada de timp sunt adesea uimiti de cat de dulci devin alimentele normale. In loc sa turnati zahar in castron, adaugati la cerealele de dimineata (de preferat integrale) nuci, ciocolata cu un continut mai mare de cacao. Sau puneti fructe proaspete in iaurt natural in loc sa cumparati unul de-a gata de la magazin. Si, atentie, si untul poate conine zahar. Daca sunteti obisnuiti cu luati ceva dulce intre mese, incercati mai degraba o bucata de branza, un ceai din plante (menta are odulceata naturala minunata) sau lapte cald aromat cu scortisoara si nucsoara.

5 Gateste-ti singur!

Cea mai buna modalitate de a va asigura ca mancarea nu contine niciun ingredient ascuns este sa va faceti cu mana voastra. Internetul e plin de retete, inclusiv pentru biscuiti sau prajituri fara zahar, care sunt absolut delocioase. Unele contin si „super-ingrediente", precum chia sau semintele de in, si exista chiar si optiuni fara gluten.