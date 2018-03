Zapada portocalie este periculoasa pentru oameni. Medicii recomanda sa se evite deplasarile pe strada

Praful saharian a colorat zapada in portocaliu in unele zone ale tarii. Meteorologii au explicat ca praful saharian ajunge deasupra Romaniei in fiecare primavara, insa de data aceasta situatia a fost una inedita pentru ca in tara noastra a si nins.

Zapada incarcata cu nisip saharian este periculoasa pentru anumite categorii de oameni. Semnalul de alarma este tras de medici, care avertizeaza ca cele mai expuse sunt persoanele cu afectiuni respiratorii. „Zapada incarcata cu nisip saharian este periculoasa pentru persoanele cu afectiuni respiratorii, poate declansa acutizari ale unor afectiuni respiratorii. Poate provoca sau agrava astmul bronsic. In plus, poate fi factor declansator pentru forme de alergii. Particulele fine de nisip inhalate sunt periculoase, in special, pentru persoanele cu afectiuni existente", a declarat, corespondentului Mediafax, medicul Valentin Boldea.

„Ca sa sa fereasca de probleme, oamenii trebuie sa respecte normele de igiena, sa se spele des pe maini cu apa si sapun, iar bolnavii ar trebui sa poarte masti pentru a nu inhala praful saharian. Este recomandat sa evite deplasarile pe strada, mai ales in timpul ninsorii. Precipitatii cu praf saharian am mai avut la Galati in urma cu cattiva ani, intr-o vara. Atunci au fost probleme din cauza fructelor si legumelor pe care s-a asezat praful. Fructele au contribuit la raspandirea prafului, am avut atunci si afectiuni digestive", a spus medicul Valentin Boldea.