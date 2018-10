Zilele Culturii Albaneze se vor desfasura la Craiova in perioada 26-30 octombrie 2018

Am primit la redactie un comunicat de presa din partea Asociatiei Liaga Albanezilor din România, din Craiova, carene enunta ca organizeaza "Zilele Culturii Albaneze", in perioada 26-30 octombrie, prezentand si calendarul evenimentelor grupate sub aceasta titulatura. Prezentam in cele ce urmeaza comunicatul Ligii Albanezilor din România:

Asociația Liga Albanezilor din România (ALAR) organizează, la Craiova, în perioada 26-30 octombrie 2018, o serie de evenimente grupate sub titlul „Zilele Culturii Albaneze". La invitația domnului deputat Bogdan-Alin Stoica, reprezentantul minorității naționale albaneze în Parlamentul României, evenimentele se vor bucura de participarea unei importante delegații de parlamentari, oficiali locali și regionali, reprezentanți ai mediului academic, oameni de cultură și de presă din Republica Albania.

Manifestările publice vor debuta sâmbătă, 27 octombrie, la orele 11:00, cu dezvelirea statuii reprezentând bustul eroului național al poporului albanez, Skanderbeg (1405-1468), care va fi amplasată în parcul din cartierul Rovine, cu sprijinul Primăriei Municipiului Craiova. La eveniment vor lua parte, alături de membrii și prietenii comunității albaneze, numeroși parlamentari români și albanezi, reprezentanți ai autorităților locale din cele două state, ai mediului academic și de afaceri, oameni de cultură, jurnaliști.

În aceeași zi, la orele 12:00, oficialii români și albanezi vor fi primiți la Universitatea din Craiova de către Rectorul instituției, în cadrul acestei întrevederi urmând să se pună bazele unei viitoare colaborări între Universitatea din Craiova și Universitatea din Vlora (Albania).

De la orele 12:30, Aula „Regele Mihai I" a Universității din Craiova va găzdui forumul de dialog „Craiova și Vlora - împreună în Europa", în cadrul căruia vor fi abordate teme privind integrarea europeană a Albaniei și experiența României în acest sens, colaborarea dintre cele două state și, în particular, dintre Craiova și Vlora, precum și rolul minorității naționale albaneze din România în consolidarea legăturilor dintre cele două țări.

La orele 13:30, în holul central al Universității din Craiova va avea loc vernisajul expoziției de fotografie „Peisaje albaneze", aparținând artistului Ahmet Axhushi.

La orele 14:00, delegația oficialilor albanezi va ajunge la Primăria Municipiului Craiova, pentru o întrevedere cu reprezentanții autorităților locale craiovene. În cadrul acestui eveniment, cele două administrații vor iniția o colaborare care să conducă la înfrățirea municipiilor Craiova și Vlora.

În ziua de duminică, 28 octombrie, cu începere de la orele 15:00, Muzeul de Artă din Craiova va găzdui recitalul „Muzică și poezie albaneză", în cadrul căruia artiști din Republica Albania vor interpreta piese muzicale consacrate, iar actori români vor recita, în traducere, cele mai celebre poezii albaneze.

Luni, 29 octombrie, la Aula „Alexandru Buia" a Facultății de Agronomie, cu începere de la orele 17:00, va avea loc reprezentația piesei de teatru „Omul care a văzut moartea", de Victor Eftimiu, în interpretarea trupei Teatrului „Petro Marko" din Vlora (în limba albaneză).

Asociația Liga Albanezilor din România (ALAR) este organizația cetățenilor aparținând minorității naționale albaneze, membră a Consiliului Minorităților Naționale și reprezentată în Parlamentul României, din anul 2016, de către domnul deputat Bogdan-Alin Stoica. Evenimentele de la Craiova se înscriu într-o colaborare mai amplă între ALAR și partenerii din Republica Albania, în cadrul căreia s-au desfășurat numeroase acțiuni și schimburi culturale.