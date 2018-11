Zilele de concediu pot fi lasate mostenire. Decizia se va aplica si in Romania

In situatia in care un salariat moare, daca acesta avea zile neluate de concediu de odihna, angajatorul public sau privat trebuie sa le compenseze in bani mostenitorilor

Judecatorii CJUE au decis marti, in cauzele C-569/16 si C-570/16, ca banii pentru zilele de concediu de odihna neefectuate de un salariat care a murit trebuie sa ajunga la mostenitorii acestuia. „Prin hotararea pronuntata astazi, Curtea confirma ca, potrivit dreptului Uniunii, decesul unui lucrator nu determina stingerea dreptului sau la concediu anual platit. In plus, aceasta precizeaza ca mostenitorii unui lucrator decedat pot solicita o indemnizatie financiara pentru concediul anual platit neefectuat de acesta", se aratp intr-un comunicat referitor la decizia CJUE de azi.