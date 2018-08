Ziua si scandalul! Primăria Capitalei cumpără 106 ambulanţe de la Deltamed

Primarul general a semnat, miercuri, contractul de achiziţie a 106 ambulanţe, în valoare de 8,7 milioane de euro.

Gabriela Firea a declarat că aceste ambulanţe vor duce la scăderea timpului de aşteptare pentru apelurile la 112. Pe de alta parte, consilierii Opozitiei o acuza pe Firea ca n-a facut altceva decat o noua afacere paguboasa pentru cetatenii Capitalei, intrucat a cumparat salvarile la un pret foarte mare, favorizand Deltamed, iar aceste ambulante nu au toate dotarile necesare pentru interventii specializate. Pretul de 83.000 de euro cu cat a fost achizitionata in medie o ambulanta folosita (second hand) este ca si pretul unei ambulante noi, ultra-tehnologizata.

In realitate, o astfel de ambulanta se vinde cu preturi variind intre 35.000-40.000 de euro. Comisionul in aceasta afacere ar fi de aproape doua milioane de euro. Licitatia a fost facuta prin SEAP, dar a fost constestata de participanti intrucat caietul de sarcini a fost intocmit in mod preferential pentru Deltamed, iar salvarile au fost trecute ca noi, cand in realitate au fost recarosate de un client intern si tehnologizate mediu, mult sub pretul de piata al unei astfel de masini de interventie.

In urma cu trei ani, Deltamed a mai fost in centrul unui scandal, cand Raed Arafat a achizitionat 1.000 de ambulante la un pret foarte mare, dublu fata de cel normal al unei ambulante noi. Atunci DNA a intocmit un dosar de cercetare penala, Arafat fiind acuzat ca a favorizat Deltamed din banii contribuabililor. Arafat si Gorgan (fondatorul Deltamed) au fost colegi in studentie. Raed Arafat a negat insa ca ar avea o legatura stransa cu seful Deltamed