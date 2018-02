Ziuanews a anticipat corect! Marian Oprișan îl înfruntă pe Dragnea: "Voi candida la o funcție de conducere!"

Nu este pentru prima oara cand se dovedeste ca Ziuanews are dreptate. Iata ca am anticipat si de aceasta data menevrele de clise din PSD, faptul ca Marian Oprisan pregateste o mutare pentru inlaturarea lui Liviu Dragnea.

Dragnea se afla pe un teren minat. Nu numai de Codrin Stefanescu, cel care a iesit primul la bataie si caruia Liviu Dragnea i-a dat un raspuns usturator, ci si de Marian Oprisan, despre al carui "puci" am relatat ca si despre ce a zis Dragnea la randul lui intr-un cerc restrans despre longevivul baron al social-democratilor.

Liderul PSD Vrancea, Marian Oprișan, a anunțat că va candida la Congresul PSD, pentru o funcție de conducere în partid. Acesta a spus că nu a candidat la Congresul PSD din 2015, pentru că atunci nu avea soluția dată de judecători în dosarul "Căprioara".

"Nu am candidat in 2015 la Congres pentru ca am spus ca e dosarul meu, nu al partidului. Am demonstrat ca sunt nevinovat si nu am legătură cu ce mi-au fost aduse ca și acuzatii, eu candidez la o functie de conducere în partid".