Firma care a câștigat licitația Ministerului Sănătății pentru 115 milioane de măști are oferta plina de "bube"

Firma declarată câștigătoare a licitației lansate de Ministerul Sănătății, pentru 115 de milioane de măști, s-a angajat, în documentația depusă la dosar, că le livrează pe toate într-o săptămână. Din declarațiile producătorilor chinezi, anexate la același dosar, reiese însă că aceștia nu pot livra decât 67 de milioane de măști pe săptămână.

Patronul firmei câștigătoare, Michael Topolinski, susține că există, în prezent, "mai multe milioane de măști" deja produse în China. Procedura pentru achiziția celor 115 milioane de măști destinate persoanelor defavorizate a fost contestată, marți, de ofertantul plasat pe cea de-a doua poziție în clasament, firma Best Achizitii SRL deținută de Mihaela Neagu. Ziarul Libertatea a intrat în posesia unor documente din oferta depusă de firma câștigătoare, din care reiese că Naguma Medical Supply SRL s-a angajat să livreze întreaga cantitate, de 115 milioane de măști, în numai 7 zile - fără ca actele depuse la dosar să dovedească însă același lucru.

În oferta depusă pentru licitație, compania Naguma Medical Supply SRL se angajează să livreze cele 115 milioane de măști în 7 zile. Este o nuanță importantă pentru că, într-un comunicat de presă dat publicității la 26 iunie, firma admitea că nu are în prezent în stoc niciuna dintre măștile cu specificațiile cerute de Ministerul Sănătății.

"Naguma nu are în prezent în România nicio mască medicală cu 3 pliuri de tip II pentru a fi livrată către Ministerul Sănătății, iar orice afirmații contrare făcute de politicieni sau de alte persoane conform cărora avem un stoc imens sunt false", se arată în comunicatul firmei. În ciuda neconcordanțelor din dosar, firma a fost desemnată câștigătoarea licitației, însă procedura a fost contestată azi de firma Best Achizitii SRL. În contestația depusă la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, reprezentanții firmei concurente fac referire la declarațiile contradictorii.

"Cantitatea declarată și asumată de ofertantul Naguma Medical Supply SRL prin oferta financiară, de 115.000.000 buc. măști nu a fost asumată și de producătorii ofertați și nu este în concordanță cu declarațiile acestora, producătorii chinezi exprimându-și capacitatea de a produce 67.000.000 măști pe săptămână, adică o cantitate sub limita cantității maxime ofertate conform ofertei finale (115.000.000 buc măști) în termenul de 7 zile asumat, respectiv:

- ANHUI YIYANG MEDICAL SUPPLIES CO LTD a declarat că poate să producă o cantitate de 20 milioane pe săptămână

- GUANGZHOU ZHONGYU MEDICAL INSTRUMENT CO LTD a declarat că poate să producă o cantitate de 25 de milioane pe săptămână

- SHADONG ZHUSHI PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD a declarat că poate să producă o cantitate de 22 milioane pe săptămână."

Informațiile sunt preluate din declarațiile producătorilor chinezi, depuse de Naguma Medical Supply la dosarul înaintat Ministerului Sănătății. Practic, cei trei producători se angajează să producă, în termen de o săptămână, cumulat, 67 de milioane de măști - cu 48 de milioane de măști mai puține decât cantitatea totală cerută de minister a fi livrată în termen de 7 zile.

"Am fost anunțați drept câștigători ai licitației miercurea trecută. De astăzi, noi avem mai multe milioane de măști produse în China și pregătite să fie livrate în România. Fiecare avion poate transporta o cantitate de până la 30 de milioane de măști dacă vrem. Îndată ce câștigăm contestația cu Best Achiziții, vom semna contractul cu Ministerul Sănătății și vom livra conform ofertei", a răspuns Michael Topolinski.

De asemenea, Topolinski a invocat scandalurile în care a fost implicată firma Best Achiziții SRL. El a adăugat că cele invocate de firmă în contestație nu au fundament și că procedura e menită doar să provoace întârzieri. "Licitația de la Ministerul Sănătății este prima licitație organizată de stat câștigată de Naguma. Suntem dezamăgiți că bunele noastre intenții, de a economisi 120 de milioane de lei pentru Ministerul Sănătății înseamnă că familia noastră este atacată de presa angajată politic", a conchis Topolinski.

Premierul Ludovic Orban a făcut un apel public către CNSC să soluționeze mai repede contestația și să nu aștepte cele 20 de zile. Acesta consideră neîntemeiată contestația făcută de Best Achiziții SRL. „Măștile au fost achiziționate în funcție de preț, un preț de 0,68 de lei, iar al doilea criteriu a fost termenul de livrare - termenul de livrare convenit a fost de șapte zile. Compania care contestă nu și-a arătat capacitatea de a livra în cadrul termenului care a fost stabilit în documentația pentru licitație. Mi se pare o contestație care să ne pună bețe în roate", a declarat Ludovic Orban.