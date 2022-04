Lumea Politică: Detaliile afacerii lui Sebi Ghiță cu sonorizarea lui Volodimir Zelenski!

Sebi Ghiță lovește din exil. Discursul lui Volodimir Zelenski din Parlamentul României a s-a întrerupt. Traducerea nu a fost bună, iar sonorul a suferit la rândul său. Află care este legătura dintre aceste evenimente și controversatul afacerist care se ascunde în Serbia.

Service-ul pentru sistemul integrat de conferință, vot electronic, sonorizare, traducere simultană, comunicații audio, video și date ce dotează sala de plen a Camerei Deputaților este asigurat de Eltek Multiedia. Compania este deținută de Avitech Co SRL, Andi Iosif Segal și Viorel Dorel Birzu. La rândul ei, Avitech este deținută de Anton Gabriel Roescu și Traian Valentin Dogaru. Avitech Co SRL a fost fondată de un afacerist israelian, Silvio Vitenstein alături de trei off-shore-uri din Cipru care erau reprezentate de un asociat al lui Sebastian Ghiță. Fostul parlamentar PSD care se ascunde la Belgrad a fost asociat direct cu Anton Gabriel Roescu în firma 360 Revolution SRL. Mai mult, Silvio Vitenstein a fondat și compania XOR IT Systems care este controlată de Bogdan Padiu, co-fondatorul Teamnet alături de Sebastian Ghiță, scrie Lumea Politică.

Avitech Co a câștigat în 2020 un contract de 506.000 de lei. Banii erau destinați service-ului la sistemul integrat de conferință, vot electronic, sonorizare, traducere simultană, comunicații audio, video și date ce dotează sala de plen a Camerei Deputaților. Pe 17 decembrie s-a modificat valoarea la un milion de lei prin act adițional. În 2021, contractul este câștigat de Eltek Multimedia. Așa cum am arătat Avitech și Eltek fac parte din același grup cu legături în zona lui Sebi Ghiță. Valoarea lui era de 535.000 lei. Prin prin actul adițional 1 înregistrat sub nr. 8/987/24.12.2021 valoarea contractului ajunge la 803.754 lei fără TVA sau 956.000 lei cu TVA. Contractul este valabil până la finele lunii aprilie 2022.

Afacerea din jurul sistemului de sonorizare al Camerei Deputaților ar putea să explodeze. Sistemul de sonorizare a fost achiziționat tot de la Avitech Co. Tranzacția s-a făcut la finele anului 2018 și a costat 1,7 milioane de lei fără TVA. Și atunci s-a speculat pe marginea legăturilor Avitech cu Sebi Ghiță. Până acum, Camera Deputaților a plătit pentru service 1,8 milioane de lei fără TVA. Practic, întreținerea sistemului vot, conferință, traducere și sonorizare a costat mai mult decât sistemul însuși. În medie, service-ul anual costă cam o treime din prețul unui sistem nou. Procentul este uriaș, iar defecțiunile din timpul discursului ținut de Volodimir Zelenski ar putea să ridice semne de întrebare cu privire la calitatea serviciilor.

Sebi Ghiță se ascunde în Serbia din 2016 când a fugit din țară pentru a scăpa de arest. În aceiași perioadă soldați din forțele speciale ale Rusiei și Belarusului făceau în Serbia un exercițiu militar în Serbia. Tot atunci, forțele NATO făceau un exercițiu în Muntenegru. Curtea de Apel de la Belgrad a respins definitiv, în 22 august 2018, cererea de extrădare a lui Ghiţă. În 2019, fostul deputat a anunțat că a primit azil politic în Serbia. S-a speculat mult în presă pe marginea faptului că Sebi Ghiță este protejat de președintele sârb Alexandar Vucic.

Serbia a anunțat în februarie că nu impune sancțiuni Rusiei pentru războiul din Ucraina. Aleksandar Vucic a declarat atunci că Rusia a fost singura țară care nu a impus sancțiuni Serbiei în timp ce era atacată de NATO. Acum două zile, Vladimir Putin l-a felicitat pe Vucic pentru câștigarea alegerilor „Sper că activitatea dumneavoastră în fruntea statului va continua să contribuie la consolidarea relaţiilor de parteneriat strategic care există între ţările noastre. Acest lucru, desigur, corespunde intereselor popoarelor frăţeşti ale Rusiei şi Serbiei" scria în telegrama transmisă de Putin prietenului său din Serbia.