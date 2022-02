Racoviță turnătorul lui Grindă împotriva șefului SRI

Paul Racoviță actualul inspector șef al Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) a mai deținut și-n trecut această funcție fiind propus și numit de către fostul șef al PSD Liviu Dragnea, între anii 2013 și 2015. Ulterior avea să fie demis de către fostul premier Victor Ponta, cel din urmă nesuportând ca Racoviță "să lucreze pe la spate" în folosul lui Dragnea.

Culmea cariei sale avea să o atingă Racoviță în mandatul ministrului Ion Ștefan zis Grindă. Sub Grindă fostul și actualul șef al ISC și-a dat pe deplin măsura faptelor sale în materie de lucru cu colegii și subordonații, din instituția aflată sub tutela Ministerului Dezvoltării. Astfel, la finele anului 2019 cât și-n 2020, Paul Racoviță avea să fie mâna de fier a lui Grindă în instituție.

"Parcă o luase razna, nu ne mai cunoștea pe nici unul dintre colegi. Făcea liste negre cu cine trebuie să plece acasă și cu cine să rămână în ISC, ba chiar în tot ministerul Dezvoltării. Paul (Racoviță) pe care-l consideram prietenul meu, nu mai era de recunoscut, călca țanțoș ca un cocoș de Giurgiu și se credea buricul pământului. Nu discuta decât cu ministrul Ion Ștean. Intra la ministru și stătea cu orele la taclale. Voia să de afară pe toți funcționarii publici, lucru care era și este non-sens absolut. Noroc că a căzut guvernul Orban, că altfel am fi fost cu toții șomeri!", ne-a spus un funcționar de rang înalt din ministerul Dezvoltării, sub protecția anonimatului.

Dealtfel Racoviță s-a pus bine cu toți foștii săi șefi fiind preferatul tuturora de la Elena Udrea, Liviu Dragnea până la Ion Ștefan zis Grindă și la actualul ministru Csecke Attila. "Nu știu cum face, dar se face indispensabil pentru toți miniștri, acum am se laudă că este omul de bază a lui Hubert Thuma președintele CJ Ilfov și că nimeni și nimic nu-l poate dezlipi de scunul de director!", ne-a precizat aceeași sursă.

Ca să se arate că este folositor în tot și-n toate a răspus zilele trecute la solicitarea fostului ministru Grindă care are de reglat niște conturi cu șeful SRI Edward Helvig. Pe care atât Grindă dar mai ales șeful său Ludovic Orban îl consideră vinovat de plecarea de la guvernare dar și pentru pierderea șefiei PNL. Racoviță i-a "turnat" lui Grindă informatii clasificate despre casa sefului SRI pe care le-a obtinut din arhivele ISC. Drept urmare Grindă a ieșit pe ecranul Atlas TV Focșani și l-a acuzat voalat pe șeful SRI că și-ar fi ridicat din fonduri ilicite o casă de 550 m.p. într-o localitate de lângă București.

"Eu am o casă în Focșani care măsoară vreo 550-560 metri pătrați de construcție, făcută din banii munciți de mine care pot fi justificați până la ultimul leuț. Dar și șeful SRI dl Helvig are o casă construită într-o comună pe lângă București, în suprafață de vreo 550 metri pătrați. Dacă luăm în calcul că metrul pătrat de construcție în acea zonă este acum de 2.000 euro, rezultă un preț final de peste 1 mil euro! De unde a avut șeful SRI o asemenea sumă? Că n-a lucrat la particular înainte de a fi șef de serviciu, ci a fost ca și mine minsitru al Dezvoltării!", s-a întrebat retoric Grindă acum deputat de Vrancea. (M.G.G.)