In situatia exceptionala a luptei mondiale cu coronavirusul, Romania inregistreaza mai multe situatii paradoxale. Acestea nu pot fi explicate decat printr-o slaba gestionare a actiunilor guvernamentale sau, mai rau, din cauza unor raportari false ale autoritatilor. Pana acum politicienii au fost preocupati sa scoata avantaje din aceasta ciza, cei aflati la putere au sacrificat orice pentru a-si face o imagine favorabila la electorat. Au fost mai mult preocupati de alegerile locale, de anticipate, decat de grija fata de populatie. Cu toate astea, atat anticipatele, cat si localele au devenit obiective desuete, urmatorul prilej electoral devenind alegerile parlamentare (la termen) acum vorbindu-se despre comasarea acestora cu alegerile locale care ar fi trebuit sa se desfasoare in iunie.

Ca atare, pe plan intern, batalia politica se suprapune cu batalia cu coronavirusul, atat putere si opozitie incercand sa scoata cat mai multe avantaje din situatia de urgenta instaurata in lupta cu COVID-19. In paralel cu lupta politica - desfasurata acum in underground, intrucat ambele tabere declara oficial ca au lasat politica la o parte in aceasta situatie de razboi - exista spectrul unei crize economice majore, aproape 90% din companiile private sunt nefunctionale (37% si-au restrans la maximum activitatea, 26% s-au inchis, 14% sunt in conservare declarata, iar 11% se afla in insolventa), angajatii intrand in somajul tehnic de 75% din venitul limitat, in vreme ce la stat s-a plafonat activitatea, angajatii se asteapta la scaderi salariale (mai ales dupa ce ministrul Florin Catu a declarat ca "acest cost trebuie platit de toata lumea, nu numai de privati"), munca de acasa, sau retransa conducand la revenirea pe salariile de baza si scoaterea din venituri a unor avantaje financiare, sporuri de conducere etc. Chiar daca s-au luat masuri in ceea ce priveste plata taxelor si impozitelor, a creditelor la banci (ceea ce conduce la restrangerea activitatilor bancare - unul din motoarele principalel ale economiei), a doua jumatate a lunii aprilie si, mai ales, luna mai, prognozeaza un dezastru economic, saracirea polulatiei, lipsa de fonduri pentru asigurarea traiului in izolarea impusa de starea de urgenta.

Toate acestea genereaza o puternica criza sociala. Dar si o situatie de escaladare a violentelor. Deja sunt raportate cazuri de violente, de furturi de talharii. Casele de vacanta din localitati izolate sunt sparte de infractorii din tara si de cei sositi masiv din afara tarii (care s-au intors in localitatile de bastina, mare parte din proprietatile private aflandu-se aici), spargerile fiind neraportate in mare masura, intrucat proprietarii se afla la domiciliile de baza, cele declarate oficial. Mai exista deasemenea proprietati ale batranilor care au fost luati de familiile tinere spre a fi ingrijiti si izolati. In acelasi timp, cum Ziuanews semnala intr-un alt articol, clanurile interlope locale impreuna cu cele ce au sosit de peste hotare se reorganizeaza. Vechile forme de venit, prostitutia, jocurile de noroc, camataria imobiliara, traficul de persoane etc. nu mai functioneaza. Aceste activitati nu se faceau la lumina si nu scoteau clanurile in prim-plan, populatia neavand de suferit din partea fortelor interlope, la intelegere - ca intr-un pact de convenineta - cu fortele politienesti si ale procuraturii. Acum aceste clanuri vor fi nevoite sa iasa la suprafata. Cazul Tandarei este doar inceputul. Pe de alta parte si cetatenii ajunsi in pragul saraciei vor lua cu asalt magazine, bancomate, vor face spargeri organizate, asa cum se intampla deja in Italia si Spania. Pericolul este ca toate actiuni sa degenereze, mai ales ca guvernantii nu le dau importanta, asa cum nu au dat importanta nici coronaviruslui, actionand abia la inceputul lunii martie, cu toate ca au fost incunostiintati inca din 23 ianuarie asupra virului SARS-COV2 si asupra posibilitatii unei pandemii.

Daca ne uitam la aceste elemente, vedem ca de fapt noi asistam acum la un razboi de tip hibrid, un razboi care se poarta pe seama coronavirusului. Intreaga planeta este implicata in acest razboi, care se deruleaza pe mai multe planuri, cel al sanatatii publice, economic, social, militar, anti-terorist si informational. De data asta, fortele conventionale nu mai sunt cele militare, ci sunt medicii. Medicii sunt soldatii si ofiterii care se afla in lupta directa cu aceasta arma biologica denumita SARS-COV2. Politia si armata, ca si cetatenii de pe teritoriile tarilor atacate fac parte, paradoxal, din fortele asimetrice. Avem de a face si cu un razboi informational, o intarire a activitatii hackerilor, a asasinilor economici de pe teritoriul unor state, rolul jucat de lumea interlopa, de terorismul provocat de "bombele biologice" ale celor care nu respecta normele impuse de starea de urgenta si de izolare si care umbla prin institutii, pe strazi, magazine, sau, mai rau, cum e cazul Tandarei, cazul de la Olt (cu doi cetateni de etnie roma care purtau in lesa un batran pe strazi), scaderea increderii in anumite zone in cadrele medicale (cu valul de demisii si dezertari de pe campul de lupta ale medicilor), dar si privirea acestor medici ca paria (cazul asistentei data afara din magazin, ca sa nu contamineze clientii).

Virusul in sine este un sistem informatic, numai ca - fata de cel conventional al computerelor - acesta este unul biologic, el infestand un alt sistem informatic puternic, organismul uman. Terenul de lupta este organismul uman, atat in trup si in slabiciunea biologica a sistemului imunitar, cat si in spirit, psihologic. Pentru ca sunt deja reactii ale degradarilor psihice. Se pune, fireste intrebarea daca virusul insusi - printr-un accident biologic - a declansat acest razboi de tip hibrid, sau virusul a fost intentionat eliberat in lume pentru a genera razboiul hibrid, un Al Treilea Razboi Mondial. Un razboi intre mari puteri precum SUA si China, generat din ratiuni economice mondiale, un razboi hibrid ce se deruleaza pe teritorii importante cum e si cel al Europei. Asta dupa ce a inceput chiar in China (tara care a dat si SARS, MERS, gripa aviara, porcina etc.), a sacrificat o mica parte a populatiei de aici (gandindu-ne la intreaga populatie a Chinei de aproximativ 2 miliarde de oameni), a trecut in Europa, unde a zdruncinat masiv unitatea UE si a economiilor puternice ale Batranului Continent, ajungand, in final, la tinta din SUA si Canada. Exact ca in simularea facuta de americani prin "EVENT 201", din octombrie 2019 - despre care am relatat intr-un amplu articol precedent -, se urmeaza pasii de aici.

Insumand toate datele, mai degraba este viabil scenariul doi, in care virusul este folosit ca arma biologica, generand un razboi hibrid la nivel global (intrucat traseul lui este unul precis: China - Iran - Europa - SUA, ocolind parca regiunile globului neimportante economic din Africa, America de Sud, cu toate ca aceste zone sunt egale din puncte de vedere al traficului international al circulatiei persoanelor cu mijloace de transport). La nivel global, cand scriem aceste randuri, se inregistreaza aproximativ 50.000 de decese la 1.000.000 de oameni contaminati. Dintre contaminari 300.000 sunt in SUA si Canada, aproape 500.000 in Italia, Spania, Marea Britanie, Germania, Franta si 100.000 in China. Restul de 100.000 se afla in celelalte zone ale globului (care cuprind si tarile din Europa cu rata mica a contaminarii). Ca si in scenariul global, in Europa virusul loveste tarile puternic dezvoltate, iar numarul mortilor din acestea este urias, cu toate ca s-ar presupune ca aceste economii dezvoltate, cu sisteme medicale performante, cu protectie sociala pusa la punct, ar fi trebuit sa aiba un numar redus de cazuri fata de tarile cu economie slaba, cu probleme sociale si cu sisteme de sanatate distruse si corupte. In aceste din urma tari se inregistreaza doar oportunitati de afaceri, specula cu tranzactiile cu statul, achizitii de milioane de euro etc. Virusul tinteste cu precizie fix "unde trebuie"! Un virus programat informational, un "nou virus", necunoscut din punct de vedere al programarii genetice. Nu e ciudat?

Revenim acum la chestiunile legate de Romania, unde guvernantii nostri, chiar daca au scos armata pe strazi, habar n-au ca sunt intr-un razboi hibrid si nici nu stiu cum sa-i faca fata, fiind preocupati doar de avantajele politice si materiale, cele financiare, ca in orice stat corupt, cel mai vulnerabil in fata unor astfel de asalturi. Romania isi decimeaza singura soldatii (medicii din linia intai) neprotejandu-i. Ii trimite in lupta direct fara "armamentul" necesar, nu numai protectie, dar si medicamentos, tratament, ventilatoare, statii de testare eficienta. Altii fac afaceri pe hartie luand milioane de euro pentru un echipament pe care nu-l mai aduc ulterior in tara, in schimb guvernul se lauda ca la nivelul Romaniei a adus 100.000 de masti, ceea ce aproape ca e egal cu zero. Gabriela Firea, primarul Capitalei, bate campii cu o masura care sa-i aduca avantaje electorale: vrea sa faca 10.000 de teste (achizitionate la preturi umflate), teste rapide, cu marja de eroare de 25%, ceea ce din punct de vedere stiintific este un esec dinainte de a incepe. Plus faptul ca in felul acesta, raspandirea virusului la persoanele in varsta creste in loc sa scada, motiv pentru care Ministerul Sanatatii s-a declarat ca nu e de acord cu masura.

Pe de alta parte, cum spuneam, guvernantii ignora pericolul social, latura infractionala, bio-terorismul deja existent, dar in schimb merg struna afacerile de achizitii de la Unifarm, de la ONAC, sau cele de achizitii directe din spitale. In timpul asta DNA, DIICOT alte structuri de ancheta sunt ca si inexistente, cu toate ca pana la pandemie, faceau circuri mediatice cu arestari si zornaieli de catuse (este si asta o proba ca erau cele mai multe comandate politic). Parca in deradere, premierul Orban in loc sa se adreseze institutiilor abilitate a trimis in control Corpul de Control al Ministerului Snanatatii, nici macar cel al primului-ministru. Noi avem probleme existentiale majore, suntem intr-un razboi mondial deocamdata nedeclarat, iar Ludovic Orban habar n-are in ce situatie se afla, ca si presedintele Klaus Iohannis, care e mai degraba preocupat de imaginea proprie ca sa apara cu declaratii cvasi-stupide pe posturile de televiziune si sa aplice metodele "de lupta" care vin pe firul scurt de la Cancelaria Germaniei. In vremea asta, medicii (soldatii) dezerteaza, testarile nu se fac la nivelul la care trebuie si exista banuieli justificate ca se declara cifre false, ca sa apara imaginea ca aceasta guvernare cu acest presedinte fac fata cu brio situatiei, cand de fapt ei au pierdut razboiul cu virusul chiar inainte de a incepe.

Abia acum, dupa mai bine de o luna, exista promisiunea ca se vor face 2.500 de teste pe zi, cu posibilitatea de crestre la 3.000. Pana acum s-au facut doar 1.000 pe zi, cu un total de 28.000 de teste, total insuficient din punct de vedere al strategiei de abordarea a luptei medicale. Si aici explicatia virusologilor e simpla: un virus care ataca un organism puternic din punct de vedere imunitar si apoi trece la un altul la fel si tot asa, pe un lant de imunitate crescuta, pierde in forta, sufere mutatii care il slabesc si ajunge sa se transmita asimptomatic pe acest lant. In realitate, virusul parca ar sti regulile, aceasta entitate nu vrea sa omoare organismul gazda, pe care-l paraziteaza ca sa se reproduca (in termen informational, ca sa se replice). Dimpotriva, cu cat trece de la un organism mai slabit la un altul la fel si tot asa, virusul capata mutatii care il fac foarte agresiv, ajungand sa fie letal. Daca nu ai o capacitate de testare masiva a populatiei ca sa identifici aria de raspandire si sa iei masuri urgente (asa cum a facut Coreea de Sud, Japonia, in Asia, sau Germania si Elvetia, in Europa) atunci poti sa lupti incercand sa izolezi tulpina agresiva, prin distantare sociala, izolare, carantina etc., in vreme de tulpina slaba sa se raspandeasca la restul populatiei care sa sufere o imunizare naturala, ca in cazul oricarui virus sezonier.

Imunizare prin vaccinare dureaza, pentru ca se face in doua moduri: fie se inoculeaza prin vaccin o cantitate de vrusi slabiti, "letargici", cu care organismul sa invete din punct de vedere informational cum sa lupte si sa-si genereze anticorpi, ca apoi, daca apare virusul in forma sa activa sa aiba o reactie imunologica puternica; fie sa se injecteze in organism un ser plasmatic care sa contina anticorpi de la persoanele care au luptat deja si au invins virusul. Ambele sunt insa greu de dezvoltat, e nevoie de culturi de miliarde de virusi sau anicorpi pentru milioanele de oameni de pe planeta, ceea ce dureaza in faza de productie, iar asta dupa ce se fac teste si aprobari birocratice. Situatie in care imunizarea naturala e cea mai la indemana, iar asta se aplica empiric acum in Romania, ca si in lumea larga, independent de ceea ce declara, batandu-se cu pumnii in piept, guvernele, pentru ca un tratament eficient, medicamentos, nu a fost descoperit. Asa ca autoritatile locale se limiteaza la masurile traditionale de imunizare naturala. Nu este niciun merit al guvernului Orban sau al presedintelui Klaus Iohannis ca aplica aceste masuri de ABC. Fireste, ele trebuie luate, masurile trebuie acceptate de toata lumea si aceste masuri trebuie sa continue pana la imunizarea naturala a populatiei sau pana la aparitia unui vaccin de masa, care e prognozata undeva in toamna acestui an.

Dovada ca populatia Romaniei nu se lasa prostita de guvernanti este in sondajul Avangarde. Aici, increderea masiva este in Raed Arafat, in Streinu-Cercel si in armata (60-80%), in schimb Ludovic Orban, Klaus Iohannis, Marcel Vela, Florin Catu si Nelu Tataru au intre 30-40%. Si asta pentru ca populatia simte ca e in plin razboi hibrid, iar guvernantii nu fac nimic concret pe toate planurile, nu numai cel medical, acolo unde exceleaza Arafat, Streinu-Cercel, Alexandru Rafila, sau cadre medicale precum Virgil Musta. Acestia sunt cei din linia intai, pe care poporul se bazeaza si sunt cei care aduc unitatea romanilor. Planurile economic si social sunt deocamdata lasate de izbeliste, la fel ca si cel al bio-terorismului sau al criminalitatii crescute. Norocul este ca nu Romania este tinata acestui atac fara precedent, Romania sufera pentru ca a fost conexata direct la Italia, Spania si Germania prin numarul masiv al celor care s-au intors acasa. Al celor care au plecat din tara tot din pricina politicilor proaste din punct de vedere economic al unei Românii corupte de politicieni.

Acum sa vedem niste cifre interesante, care adancesc "paradoxul romanesc". Ca o misterioasa regula, vedem ca acolo unde sunt focarele de contaminare, numarul deceselor raportat la numarul celor contaminati, testati in spitale - deci ai celor despre care se stie cu certitudine - este in medie de 10%. In acelasi timp, si rata de cazuri declarate vindecate este in jur de 10% fata de cazurile infectarilor. In Italia, Spania, Germania, Franta, Marea Britanie, acest procent variaza intre 9-12%. Puteti face simplu socoteala, numerele sun publice pe Worldmeter. In Romania, cu doua focare puternice, procentul este de 4%. S-au raportat 116 decese pana acum, fata de 2873 de contaminari. Sa spunem ca Romania, fara refluxul masiv din Diaspora, ar fi avut media geografica a tarilor din jur, care este de 6%. Odata cu venirea ex-migrantilor putem sa spunem ca ne astepatam la o crestere a procentului undeva la 8%. Asta inseamna ca lipsesc din statistici 4%, ceea ce ar fi insemnat ca numarul contaminatilor sa fie dublu. Deci, conform regulilor generale, pe unde umbla nesupravegheati inca aproape 3.000 de romani din tara, care ar fi trebuit sa fie acum in spitale? Adevarate bombe-bilologice!

Unde este, in aceasta situatie, eficienta testarii cu teste omologate, nu cele cele rapide cu marja de eroare? Asadar sutem, statistic-matematic, in doua situatii: fie numarul celor cu adevarat contaminati grav si care ar fi trebuit sa rezulte in urma testelor este cel putin dublu, pe undeva la 7000 de cazuri, dac nu chiar 10.000 de cazuri, urmand media europeana a focarelor, fie numarul celor decedati cu adevarat in urma coronavirusului este mai mic si ar fi in cazul acesta undeva la 30 de persoane, ceea ce ar fi la o medie a tarilor balcanice inconjuratoare. In ambele cazuri avem de a face cu numere false, nu neaparat declarate cu intentie (desi factorul politic, electoral nu trebuie exclus), mai degraba din inconstienta, din proasta gestionare a cazului, din masuri luate cu intarziere, dintre testare precara si ineficienta. Lucram cu date false. Guvernul pare ca se agita ca sa dea bine la popor, in vreme ce virusul isi vede de treaba si face si treaba guvernantilor, adica imunizeaza natural populatia.

In natura sunt sute de virusi care convietuiesc cu oamenii, dintre care doar 28 sunt periculosi. Cum spuneam, tinta virusului nu este sa ucida populatia, sa se ucida de unul singur din lipsa de gazde. Virusologii spun ca un virus de succes este cel herpetic, care convietuieste cu oamenii de 6 milioane de ani. Virusul coronavirusului este atat de contagios si letal fie pentru ca este un virus nou, "tanar si nelinistit" - care cu cat va trece vremea se va banaliza, fie ca este intr-adevar dezvoltat in laborator si folosit ca arma biologica, ceea ce inca nu stim, desi razboiul hibrid declansat de pe urma lui este in plina evolutie.

Referitor la procentele de mai sus, in China, la inceputul epidemiei se raporta acelasi procent de 10%, cand focarul era activ. In timp, procentul a scazut la 5% spre finalul contaminarii masive, ajungand la 2% in momentul in care s-a inregistrat ceea ce s-a declarat "vindecarea populatiei", eradicarea din zona Wuhan. In SUA, care acum a devenit stat-tinta, situatia este inversa. La ora actuala procentul este de 2%. Asta si pentru ca autoritatile publice au intervenit masiv prin testare si prin tratamente cu hidroxiclorochina. In schimb, in focare, ca New York, procentul este inspre cresterea fireasca de 10%, chiar daca la nivelul intregii tari media este una scazuta. Se prognozeaza ca in toate marile aglomerari umane din SUA acest procent sa creasca la 8-10%, in vreme ce in zonele rurale, unde exista o izolare naturala, distantele fiind foarte mari intre comunitati, autostrazile nu trec prin localitati etc., procentul sa se situeze intre 1-2%.

Apropo de asta, in Romania, lipsa autostrazilor si a retelelor de transport rapid in loc sa izoleze cazurile prin faptul ca deplasarile nu se fac prin localitati, genereaza raspandirea naturala a virusului, ceea ce - daca e sa ne luam dupa teoria imunizarii naturale a populatiei cu varianta slaba a SARS-COV2 - pare la o prima vedere un lucru bun. Atata vreme cat se pastreaza carantinate zonele cu virusi agresivi si letali. In schimb, tot despre procentele de mai sus vorbind, se observa ca in statele banuite ca raporteaza date false, cum este Iranul, cum este Rusia, procentul este de 4%, ceea ce coincide in mod ciudat cu procentul din "paradoxul romanesc".

Si daca am ajuns aici, sa mai semnalam un paradox, tot romanesc. In tara au ajuns din date oficiale in jur de 300.000 de persoane din care o mica parte au intrat in carantina, restul sunt in izolare la domicilii declarate. Numarul este mai mare in realitate daca ii punem la socoteala si pe cei care au declarat fals la intrarea in tara a statelor de unde vin, sau al celor care au intrat pe jos prin Nadlac I si nu prin Nadlac II. Dintre acestia, cel putin jumatate daca nu chiar 200.000 urmau sa se duca in localitati de bastina, in mediul rural, ei provenind in mare masura din focarele din Italia si Spania. In mediul rural romanesc este o populatie imbatranita, cu mare risc de deces. Atunci, de ce nu apare statistic vorbind o crestere masiva de imbolnaviri in zonele rurale? O data pentru ca nu sunt teste facute, de acord. Dar de ce nu se inregistreaza un numar mare de bolnavi in varsta, in spitale, proveniti din zonele rurale din imprejurimi? De ce nu se inregistreaza o crestere a deceselor tot cu un numar important in zonele rurale, fata de numarul din anii precedenti, cei fara pandemie? Sa avem o populatie rurala atat de puternica, cu un sistem imunitar impecabil?

O parte dintre medicii chestionati de Ziuanews au spus ca e posibil ca acesti batrani sa fie cei care au trait in comunism, in frig, fara alimente, cu boli netratate, ceea ce i-ar fi facut superiori din punct de vedere imunologic. Bine, dar cei de la orase n-au trait pe vremea lui Ceausescu? Alti virusologi sunt de parere ca se dau date false si ca acest SARS-COV2 nu e chiar atat de letal in Romania cum se raporteaza si ca cei care mor din cauzele obisnuite (cardiovascular, diabet, obezitate etc.) sunt pusi acum ca decedati de pe seama coronavirusului. Intamplator, poate, acestia aveau si virusul ca factor accelerator. In anii trecuti nu interesa pe nimeni daca cei decedati din motivele de boala enumerate au si virusi in organism pentru ca nu facea nimeni teste virusologice celor decedati de infarct, accident vascular, diabet, obezitate morbida, rinichi etc.

Inchei pe tema asta cu ce a spus un medic la televizor, care a dorit sa-si pastreze anonimatul (imaginea blurata, cu masca pe fata), aflandu-se in linia intai, intr-unul din spitalele puternic contaminate: "In aceste zile, daca cineva este lovit de tren si adus decedat la spital, unde e confirmat pozitiv si la coronavirus, va fi trecut la cauza decesului coronavirusul nu faptul ca l-a lovit trenul!"

Bogdan Comaroni